В Самаре вынесен приговор по делу о мошенничестве на 1 млрд со строительством порта

Советский районный суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве при строительстве международного морского терминала в г. Пионерский Калининградской области.

Напомним, контракт стоимостью 7,3 млрд руб. на строительство терминала для приема круизных и грузопассажирских судов получила компания "Больверк", аффилированная семье экс-главы Сергиевского района Анатолия Шипицина. В ноябре 2019 г. он был расторгнут, а в июле 2020 г. компания была признана банкротом.

Из-за этого контракта впоследствии было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Изначально сообщалось о предполагаемом хищении более чем 1,6 млрд рублей. В 2023 г. после окончания расследования дела Следственный комитет распространил пресс-релиз, в котором фигурировала другая сумма ущерба - 1,138 млрд рублей. По версии следствия, подрядчик использовал более дешевые материалы, получив более 3 млрд руб., часть из которых ушли на счета аффилированных организаций.

Фигурантами этого дела стали бенефициар "Больверка" Сергей Шипицин (сын Анатолия Шипицина), бывший гендиректор компании Сергей Петрухин, его первый заместитель Виталий Данилов и бывший финансовый директор компании Евгения Фрид. Во время расследования Евгения Фрид уехала в Израиль и была объявлена в международный розыск.

Дело длительное время "гуляло" по судам разных регионов, поскольку правоохранители никак не могли определиться с подсудностью. В июле 2025 г. стартовало его рассмотрение в Советском районном суде Самары.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области, суд признал всех троих обвиняемых виновными. Шипицин получил семь лет колонии общего режима, Петрухин - пять лет колонии общего режима, а Данилов, возместивший причиненный ущерб, - три года и шесть месяцев лишения свободы условно.