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Суды Происшествия

В Самаре готовят приговор для бывшего оренбургского министра

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Ленинского района Самары Иван Бедняков удалился на приговор экс-главе минсельхоза Оренбургской области Михаилу Маслову и предпринимателю Виктору Железнову.

Железнову вменяют два эпизода по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Бывшему министру предъявили обвинение по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "Получение взятки, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления".

По версии следствия, в 2015–2016 гг. Маслов и Железнов вместе похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 103 млн рублей. Предполагается, что министр мог содействовать в получении субсидии, а бизнесмен ее потратил не на создание нового сельхозпредприятия, а на увеличение товарной мощности уже существующего производства.

Задержали обоих еще в июне 2018 года. Сначала рассматривать уголовное дело должны были в Оренбурге. Но там все время что-то мешало: то судья возвращал дело на устранение нарушений, то подсудимые никак не могли ознакомиться с обвинением, и следствие требовало ограничить сроки для этого.

В итоге вмешалась уже Генпрокуратура: обратилась в Шестой кассационный суд для определения другого города для рассмотрения дела. Так материал оказался в Самаре. В Самаре рассмотрение тоже шло не быстро. В какой-то момент судья Иван Бедняков был вынужден изменить Маслову и Железнову меры пресечения по требованию гособвинителя, поскольку обвиняемые периодически не являлись на заседания и даже, не уведомляя суд, уезжали в другие регионы. Меру пресечения Маслову сменили с залога на запрет определенных действий, а Железнова отправили в СИЗО.

Еще одним препятствием для рассмотрения дела в суде стали "эпидемии". Почему-то заседания откладывали десятки раз из-за болезней подсудимых, защитников и даже судьи. Оренбургские СМИ уже даже "подтрунивали" над некоторыми героями истории из-за слишком долгого процесса.

И вот 26 июня суд, наконец, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

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