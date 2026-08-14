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Выборы Власть и политика

Михаила Матвеева сняли с выборов

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение об отмене регистрации кандидата от КПРФ в депутаты Госдумы девятого созыва Михаила Матвеева. Иск рассматривали три дня.

Около половины седьмого вечера в пятницу, 14 августа, суд огласил решение: служители Фемиды признали требования об отмене регистрации кандидата в депутаты Михаила Матвеева обоснованными.

Напомним, истцом выступает зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Анна Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. Она баллотируется по тому же округу, что и Матвеев, — по Промышленному одномандатному избирательному округу № 163.

На первом заседании суда 12 августа представитель истца раскрыл суть предполагаемых нарушений со стороны Михаила Матвеева. Речь идет об использовании в агитационных материалах фото и шрифтов без разрешения правообладателей. В первый день по просьбе Михаила Матвеева рассмотрение отложили на 13 августа — для подготовки ответчика.

13 августа судебный процесс шел с 10 часов утра до 8 часов вечера. В заседании в этот раз не было самого Михаила Матвеева, но участвовали несколько его представителей. Представители ответчика начали с ходатайства о привлечении заинтересованным лицом разработчика сайта кандидата в депутаты. Суду было представлено письмо разработчика о том, что она получила заказ на разработку сайта и выполнила эту работу. Суд в привлечении к процессу разработчика сайта отказал.

Дальше с пояснительной речью выступала представитель истца Юлия Белоус. Она рассказала, что сайт Михаила Матвеева, согласно выходным данным, весь является агитационным. Представитель истца также сказала, что сайт содержит ссылки на страницы соцсети "ВКонтакте". Там есть агитационные данные. Часть использованных Матвеевым фото имеют известных авторов. А бремя доказывания, что ответчик имел право на публикацию объектов авторского права, лежит на ответчике, продолжила юрист.

По мнению Юлии Белоус, удаление постов по указанным ссылкам после получения ответчиком исков свидетельствует о том, что ответчик признает правонарушение. При этом посты имели перепосты.

Также, как отметила юрист, на некоторых фото запечатлены кандидат по тому же округу, логотип другой политической партии, изображения чужих агитматериалов. Юрист считает, что ни по одному эпизоду ответчиком не представлено ни одного подтверждения соблюдения авторского права. По данным представителя истца, нет даже ссылок и указания авторства фото.

Выступили в суде и свидетели — фотографы, которые делали некоторые снимки. Они пояснили, что снимки использовались без их согласия.

У сторон в суде была активная дискуссия. Например, сторона Матвеева настаивала на вызове в суд представителей компаний "Майкрософт" и "Гугл" в качестве третьих лиц, обсуждая при этом, считают ли в компаниях, что при использовании шрифтов их права нарушены. В этом ходатайстве суд отказал.

В итоге дискуссия продолжилась в суде 14 августа. Ее итогом стало решение о снятии Матвеева с выборов.

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Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

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Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

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весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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