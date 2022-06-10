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Выборы Власть и политика

Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный Суд РФ не удовлетворил кассационную жалоба кандидата в депутаты Самарской губернской думы седьмого созыва Дмитрия Асеева.

Это следует из Определения Верховного Суда РФ от 25 мая 2022 г., принятого по результатам рассмотрения кассационной жалобы Асеева, являвшегося кандидатом в депутаты Самарской губернской думы седьмого созыва по Кинельскому одномандатному избирательному округу № 24 от КПРФ.

Административный истец требовал отмены актов судов первой и апелляционной инстанций, отказавших в удовлетворении его требований по отмене регистрации на выборах его оппонента — Александра Живайкина.

Спор между кандидатами развернулся в разгар избирательной кампании в 2021 году. Асеев усмотрел в агитационном печатном материале соперника нарушения законодательства об интеллектуальной собственности и обратился в Самарский областной суд с требованиями отмены его регистрации.
Суд рассмотрел иск, не согласился с изложенными доводами и отказал в удовлетворении заявленных требований.

Этот судебный акт Асеев обжаловал в апелляционном порядке и тоже проиграл — Четвертый апелляционный суд (Нижний Новгород) опроверг доводы о незаконности принятого областным судом решения и также отказался удовлетворить требования Асеева. С момента вынесения апелляционного определения решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Живайкин на выборах набрал наибольшее число голосов по результатам голосования избирателей и стал депутатом Самарской губернской думы седьмого созыва.

Следующей инстанцией для обжалования являлся Верховный Суд РФ, куда по правилам административного судопроизводства подается кассационная жалоба на вступившие в законную силу судебные акты. Воспользоваться этим правом можно в течение шести месяцев.

Однако Дмитрий Асеев вместо Верховного Суда по неизвестным причинам обратился с жалобой в Шестой кассационный суд и в итоге пропустил срок на обжалование в кассационном порядке в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РФ.

Между тем, это не лишало его права на обращение в Верховный Суд. Дело в том, что Суд может рассмотреть заявление о восстановлении пропущенного срока, и в случае положительного решения дело рассматривается по существу.

Так и случилось, Верховный Суд в одном судебном заседании удовлетворил заявление Асеева о восстановлении срока на кассационное обжалование и рассмотрел его кассационную жалобу.
Не усмотрев оснований для удовлетворения кассационной жалобы Асеева, Верховный Суд оставил ее без удовлетворения в полном объеме, что подтвердило законность вердикта и Самарского областного суда, и Четвертого апелляционного суда.

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