В Комсомольском районе Тольятти произошел несчастный случай в одной из образовательных организаций, подростку потребовалась помощь после падения шведской стенки в спортзале, сообщает региональная прокуратура.

Как установили сотрудники прокуратуры, инцидент случился во внеурочное время. Подросток пришел в спортивный зал и с устного разрешения учителя физкультуры приступил к упражнениям на турнике. Снаряд был закреплен на шведской стенке, которая не выдержала нагрузки и обрушилась вместе с юным спортсменом. В результате падения школьник получил телесные повреждения.

Надзорное ведомство провело проверку и пришло к выводу, что образовательная организация не обеспечила безопасные условия пребывания несовершеннолетнего в помещении учреждения. Чтобы защитить права подростка, прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

По итогам прокурорской проверки и судебного разбирательства школа компенсировала пострадавшему моральный вред в 350 тыс. рублей.