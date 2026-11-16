В Тольятти столкнулись Lifan Smily и Daewoo Matiz: пострадал 5‑летний ребенок

В Комсомольском районе Тольятти в воскресенье, 15 ноября, в 16:50 произошло ДТП на нерегулируемом перекрестке с пострадавшим несовершеннолетним, сообщает облглавк.

По предварительным данным, 43‑летний водитель автомобиля Lifan Smily двигался по трассе М‑5 со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. Бурлацкой. При повороте налево он столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz, который ехал во встречном направлении. За рулем Daewoo Matiz находился 34‑летний мужчина.

В результате аварии пострадал 5‑летний пассажир одного из автомобилей. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.