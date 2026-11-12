В Петра Дубраве автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе

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Утром 12 ноября, в поселке Петра Дубрава 47-летний водитель Hyundai Solaris сбил несовершеннолетнего пешехода. Авария случилась в районе дома 12 на ул. Коммунаров, сообщает облглавк.