В Шигонском районе загорелась фура с зерном

Во вторник, 10 ноября, в 7:53 на 31 км трассы "Обход Тольятти" в Шигонском районе во время движения загорелась фура с зерном, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На месте происшествия работали 6 пожарных-спасателей пожарно-спасательного отряда № 37 противопожарной службы Самарской области два АЦ. Они проводили аварийно-спасательные работы — сбор информации, отключение АКБ, ликвидацию возгорания фуры. На месте работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.