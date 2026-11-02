В Ставропольском районе столкнулись два грузовика и легковушка

В воскресенье, 1 ноября, в Ставропольском районе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 17:00 на трассе М-5, когда 24-летний водитель автомобиля Kaiyi выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Sitrak в составе с полуприцепом МАЗ. После столкновения Sitrak выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes в составе с полуприцепом.

Водители госпитализированы.