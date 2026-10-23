На трассе М‑5 в Красноярском районе произошло крупное ДТП с большегрузами

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Авария случилась в пятницу, 23 октября, в 00:51 на 1025‑м км трассы. Столкнулись КАМАЗ и полуприцеп Mercedes‑Benz Actros, сообщает облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"