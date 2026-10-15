В Жигулевске Nissan Almera насмерть сбил пешехода

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В четверг, 15 октября, в 18:35 38-летний водитель за рулем Nissan Almera, двигаясь со стороны Сызрани в направлении Тольятти, на 969 км автодороги М-5 наехал на пешехода, находившегося на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Самарской области.