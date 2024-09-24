Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Во вторник, 24 сентября, в Камышлинском районе произошло ДТП с участием автодома и легкового автомобиля. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла примерно в 06:40 на автодороге М-5 "Урал" 1191+600. Автомобиль Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автодомом Ford.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир легковушки. Водитель и пассажир автодома получили телесные повреждения, "скорой помощью" доставлены в медицинское учреждение.