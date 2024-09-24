Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Во вторник, 24 сентября, в Камышлинском районе произошло ДТП с участием автодома и легкового автомобиля. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла примерно в 06:40 на автодороге М-5 "Урал" 1191+600. Автомобиль Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автодомом Ford.
На месте происшествия погибли водитель и пассажир легковушки. Водитель и пассажир автодома получили телесные повреждения, "скорой помощью" доставлены в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.