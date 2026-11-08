На Заводском шоссе в ДТП погибли два человека

В воскресенье, 8 ноября, вблизи дома 23А на Заводском шоссе произошло смертельное ДТП, сообщает прокуратура Самарской области.

По предварительным данным, примерно в 12:50 водитель автомобиля Infinity выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки "ВИС 2349".

В результате происшедшего погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Прокуратура Советского района города Самары контролирует проведение по данному факту процессуальных действий.