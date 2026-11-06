В Самаре госпитализировали водителя "Приоры", врезавшейся в КамАЗ

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В четверг, 5 ноября, в 21:30 21-летний водитель LADA Priora в условиях снегопада попал в ДТП с грузовиком, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области