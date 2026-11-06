Быстрее накрыть, лучше встретить: как бережливые технологии меняют сервис в "Амакс Юбилейной"

В Тольятти на базе гостиничного комплекса "Амакс Юбилейная" (ООО "Луч") продолжается реализация пилотного проекта по повышению производительности труда. Эксперты АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области" (РЦК) вместе с рабочей группой предприятия провели детальный хронометраж утренней подготовки к завтраку. Это один из ключевых процессов в работе отеля.

Подготовка зала и шведской линии к приходу гостей - процесс, который незаметен для постояльцев, но отнимает много сил у персонала. В рамках проекта "Производительность труда" (нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика") специалисты проследили весь путь: от включения света до момента, когда все готово к приему первых гостей. На организацию завтрака на 149 человек уходит 84 минуты.

Старшему в смене помогает повар с кухни. Как показал хронометраж, даже в таком отлаженном процессе есть скрытые резервы.

В ходе анализа специалисты РЦК выявили несколько видов потерь. Среди основных - лишняя транспортировка, ожидание и излишняя обработка. Например, выяснилось, что щипцы и тарелки не подготовлены с вечера и приходится делать это утром. А сахарницы остаются незаполненными до последнего момента. Также не хватает запасных колбочек для сока и компота, из-за чего их приходится постоянно переливать и мыть.

По результатам диагностики уже сформирован план улучшений. Предлагается ввести четкую вечернюю подготовку: с вечера накрывать щипцы, расставлять бейджи и заполнять сахарницы. Для переноса продуктов выделить специальные тележки и контейнеры. А бейджики жестко закрепить за конкретными местами хранения, чтобы их не приходилось искать.

"Гостиничный бизнес - это про детали. Быстрая и слаженная подготовка зала напрямую влияет на впечатление гостя, который спускается на завтрак, - отметил руководитель ресторанно - развлекательного комплекса "Амакс Юбилейная" Николай Савицкий. - Эксперты РЦК помогают выстроить процессы так, чтобы сотрудники меньше бегали и больше успевали. И это дает результат без дополнительных затрат".

Напомним, гостиница "Амакс Юбилейная" стала первой компанией туристической отрасли в Самарской области, который присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда". В 2026 году участниками нацпроекта в регионе стали уже более 240 компаний. Совокупный экономический эффект превысил 4 млрд рублей.

"Бережливое производство не имеет отраслевых границ. Если в промышленности мы оптимизируем производственные циклы, то в сфере услуг - это устранение потерь времени и ресурсов. Для гостиничного комплекса время персонала и качество сервиса - это прямые деньги. Сегодня мы видим, что бизнес из самых разных сфер - от заводов до гостиниц - понимает практическую пользу от бережливых технологий", - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что развитие туризма и повышение качества сервиса - одно из приоритетных направлений для региона. Глава региона ставит задачи по привлечению инвестиций в туристическую инфраструктуру, развитию номерного фонда и созданию комфортной среды для гостей. "Мы должны сделать так, чтобы туристы хотели возвращаться в Самарскую область. Для этого важно не только строить новые объекты, но и повышать стандарты обслуживания, делать сервис быстрым и удобным", - отмечал Вячеслав Федорищев.

Губернатор также подчеркивал, что рост эффективности на предприятиях - в любой отрасли - ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее - на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.