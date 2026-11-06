Быстрее накрыть, лучше встретить: как бережливые технологии меняют сервис в "Амакс Юбилейной"

В Тольятти на базе гостиничного комплекса "Амакс Юбилейная" (ООО "Луч") продолжается реализация пилотного проекта по повышению производительности труда. Эксперты АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области" (РЦК) вместе с рабочей группой предприятия провели детальный хронометраж утренней подготовки к завтраку. Это один из ключевых процессов в работе отеля.
Подготовка зала и шведской линии к приходу гостей - процесс, который незаметен для постояльцев, но отнимает много сил у персонала. В рамках проекта "Производительность труда" (нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика") специалисты проследили весь путь: от включения света до момента, когда все готово к приему первых гостей. На организацию завтрака на 149 человек уходит 84 минуты.
Старшему в смене помогает повар с кухни. Как показал хронометраж, даже в таком отлаженном процессе есть скрытые резервы.
В ходе анализа специалисты РЦК выявили несколько видов потерь. Среди основных - лишняя транспортировка, ожидание и излишняя обработка. Например, выяснилось, что щипцы и тарелки не подготовлены с вечера и приходится делать это утром. А сахарницы остаются незаполненными до последнего момента. Также не хватает запасных колбочек для сока и компота, из-за чего их приходится постоянно переливать и мыть.
По результатам диагностики уже сформирован план улучшений. Предлагается ввести четкую вечернюю подготовку: с вечера накрывать щипцы, расставлять бейджи и заполнять сахарницы. Для переноса продуктов выделить специальные тележки и контейнеры. А бейджики жестко закрепить за конкретными местами хранения, чтобы их не приходилось искать.
"Гостиничный бизнес - это про детали. Быстрая и слаженная подготовка зала напрямую влияет на впечатление гостя, который спускается на завтрак, - отметил руководитель ресторанно - развлекательного комплекса "Амакс Юбилейная" Николай Савицкий. - Эксперты РЦК помогают выстроить процессы так, чтобы сотрудники меньше бегали и больше успевали. И это дает результат без дополнительных затрат".
Напомним, гостиница "Амакс Юбилейная" стала первой компанией туристической отрасли в Самарской области, который присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда". В 2026 году участниками нацпроекта в регионе стали уже более 240 компаний. Совокупный экономический эффект превысил 4 млрд рублей.
"Бережливое производство не имеет отраслевых границ. Если в промышленности мы оптимизируем производственные циклы, то в сфере услуг - это устранение потерь времени и ресурсов. Для гостиничного комплекса время персонала и качество сервиса - это прямые деньги. Сегодня мы видим, что бизнес из самых разных сфер - от заводов до гостиниц - понимает практическую пользу от бережливых технологий", - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что развитие туризма и повышение качества сервиса - одно из приоритетных направлений для региона. Глава региона ставит задачи по привлечению инвестиций в туристическую инфраструктуру, развитию номерного фонда и созданию комфортной среды для гостей. "Мы должны сделать так, чтобы туристы хотели возвращаться в Самарскую область. Для этого важно не только строить новые объекты, но и повышать стандарты обслуживания, делать сервис быстрым и удобным", - отмечал Вячеслав Федорищев.
Губернатор также подчеркивал, что рост эффективности на предприятиях - в любой отрасли - ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.
Участие в проекте бесплатное. Подробнее - на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru