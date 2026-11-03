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Страхование Финансы

В Краснодаре, Чувашии и Саратовской области страхование от БПЛА становится нормой — статистика ВСК

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне все внимательнее относятся к защите частных домов и квартир от рисков, связанных с беспилотниками. Люди заранее включают в полисы риск БПЛА, а при наступлении непредвиденной ситуации получают от страховой компании выплату на восстановление жилья. Об этом свидетельствуют данные Страхового Дома ВСК.

Одним из регионов, где такой подход к страхованию наиболее востребован, стал Краснодарский край: здесь зафиксировано 42% обращений в рамках страхования жилья, поврежденного беспилотниками. При этом 27% обращений пришлось на Новороссийск, 15% — на другие города края. Это подтверждает, что владельцы недвижимости заранее выбирают полисы с покрытием риска БПЛА и в случае повреждений могут рассчитывать на компенсацию.

По количеству обращений, связанных с беспилотниками, в топ регионов вошли:

  1. Краснодарский край — 42% (27% — Новороссийск, 15% — прочие города края);
  2. Чувашия — 31%;
  3. Саратовская область — 6%;
  4. Самарская и Ростовская области — по 4%;
  5. Адыгея, Воронежская область и Москва — по 2%.

Пик страховых событий по риску защита от БПЛА с начала года пришелся на май (31%), март (22%), апрель (15%) и сентябрь (9%). Чаще всего клиенты обращаются в компанию из-за повреждений стекол, оконных и балконных рам. Средний размер выплаты по таким событиям с начала года составил 80-130 тыс. рублей.

Страховка покрывает не только поврежденные стекла и оконные рамы, при более серьезном ущербе выплата может быть существенно выше, при разрушении конструктивных элементов — до полной страховой суммы по договору.

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