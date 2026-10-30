Сергей Цикалюк рассказал о драйверах роста страхового рынка

Председатель Совета директоров и основатель Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк выступил на Форуме лидеров страхового рынка в рамках панельной дискуссии "Ключевые вызовы страхового рынка: драйверы спроса и поиск рентабельности". Он обозначил основные факторы, влияющие на прибыльность страховщиков, рассказал о перспективах развития страхового рынка и необходимости адаптации к новым рискам. Отдельное внимание эксперт уделил развитию киберстрахования и опыту ВСК — компания год назад столкнулась с масштабной кибератакой и готова делиться практиками противодействия подобным инцидентам с участниками рынка.

Одним из ключевых вызовов для страховщиков остается рост стоимости рисков — страховых выплат, опережающий динамику премий по отдельным направлениям. Так, в наиболее проблемном сегменте — моторном страховании — с 2024 года средняя стоимость ремонта автомобиля увеличилась более чем на 40%. При этом средняя премия по полисам ОСАГО с 2024 года выросла всего на 8-10%.

В то же время страховой рынок продолжает расти: по данным Банка России, за первое полугодие 2026 года сборы в отрасли увеличились на 8,8%. Дополнительные возможности для игроков рынка открывают страховые продукты с высокой клиентской ценностью, куда можно отнести и страхование киберрисков — динамично развивающийся в последние годы сегмент.

В ноябре 2025 года ВСК столкнулась с масштабной кибератакой, которая затронула IT-инфраструктуру компании и нарушила работу ряда важных бизнес-процессов. Опыт урегулирования киберинцидента показал, что последствия подобных атак могут затрагивать всю структуру компании, а восстановление требует совместной работы IT-специалистов, служб информационной безопасности, бизнес-подразделений и руководства.

Кейс ВСК показал, насколько важна готовность бизнеса оперативно действовать в условиях подобного кризиса. Руководителям важно понимать свою ответственность за принятие решений в сфере киберустойчивости и заранее определять порядок действий при возникновении угрозы. Обязательным инструментом нивелирования киберрисков является и страхование.

Сергей Цикалюк, Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК, отметил, что рынок киберстрахования в России в настоящий момент активно формируется и может стать драйвером роста всего страхового рынка. При этом потенциал сегмента зависит не только от наличия страховых продуктов, но и от готовности самого бизнеса системно работать с киберрисками. Важную роль здесь играет позиция руководителей компаний, которым необходимо учитывать киберустойчивость при принятии управленческих решений и заранее понимать, как действовать в случае атаки.

"Мы убеждены, что рынок киберстрахования будет активно развиваться. Важно, чтобы вместе с рынком росли наши компетенции, чтобы мы обменивались опытом и помогали компаниям лучше понимать, как работать с киберрисками. ВСК столкнулась с серьезным инцидентом и получила практический опыт, которым мы активно делимся с коллегами и представителями других отраслей, проводим консультации. Мы открыты к взаимодействию и партнерству со всеми участниками страхового рынка. Наша задача — не просто предложить страховой полис, а помочь бизнесу комплексно подойти к вопросам киберустойчивости, используя нашу экспертизу и опыт партнеров. Чем больше компаний будут готовы к возможным угрозам, тем устойчивее будет бизнес в целом", — отметил Сергей Цикалюк.