Почта России запустила страхование жилья в более чем 30 000 отделений

Почта России предлагает удобный способ страхования имущества, который не требует визитов в офисы страховщиков и сбора документов. В более чем 30 000 отделений Почты можно застраховать дом или квартиру в одной из трёх ведущих страховых компаний на выбор.
Оформить полис можно в ближайшем отделении Почты России. Процесс максимально упрощён: достаточно обратиться к оператору, выбрать подходящий вариант страховки и оплатить услугу. Почтовые отделения есть даже в самых отдалённых населенных пунктах, где зачастую нет офисов крупных страховщиков, поэтому этот сервис становится для многих россиян, предпочитающих личный визит онлайн-сервисам, единственным доступным способом застраховать жилье.
Услуга годового страхования имущества доступна на Почте с 2018 г. Ежегодно Почта оформляет более 15 000 полисов. Для заключения договора нужен только паспорт, а сам процесс занимает всего несколько минут прямо у окна оператора.
Стоимость защиты начинается от 2 000 руб., при этом клиенты компании получают страховое покрытие до 1 млн руб. Оно позволяет компенсировать ущерб от пожара, залива, стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц. Важно учитывать, что итоговая сумма выплаты зависит от выбранного тарифа, тяжести страхового случая и условий конкретного договора.
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.
Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.
Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.