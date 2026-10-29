Почта России запустила страхование жилья в более чем 30 000 отделений

Почта России предлагает удобный способ страхования имущества, который не требует визитов в офисы страховщиков и сбора документов. В более чем 30 000 отделений Почты можно застраховать дом или квартиру в одной из трёх ведущих страховых компаний на выбор.

Оформить полис можно в ближайшем отделении Почты России. Процесс максимально упрощён: достаточно обратиться к оператору, выбрать подходящий вариант страховки и оплатить услугу. Почтовые отделения есть даже в самых отдалённых населенных пунктах, где зачастую нет офисов крупных страховщиков, поэтому этот сервис становится для многих россиян, предпочитающих личный визит онлайн-сервисам, единственным доступным способом застраховать жилье.

Услуга годового страхования имущества доступна на Почте с 2018 г. Ежегодно Почта оформляет более 15 000 полисов. Для заключения договора нужен только паспорт, а сам процесс занимает всего несколько минут прямо у окна оператора.

Стоимость защиты начинается от 2 000 руб., при этом клиенты компании получают страховое покрытие до 1 млн руб. Оно позволяет компенсировать ущерб от пожара, залива, стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц. Важно учитывать, что итоговая сумма выплаты зависит от выбранного тарифа, тяжести страхового случая и условий конкретного договора.