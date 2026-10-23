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Страхование Финансы

ВСК на выставке "Сфера безопасности": Антон Смулько о трансформации страхования в системе защиты бизнеса

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущих реалиях страхование является одним из ключевых инструментов для обеспечения безопасности на российских предприятиях. Наличие полиса позволит в случае ЧП и, в частности, атак БПЛА, получить возмещение и компенсировать финансовые потери. В то же время первостепенной задачей бизнеса является обеспечение "физической" защищенности своих активов — об этом рассказал заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК Антон Смулько в рамках выступления на Международной выставке "Сфера безопасности".

По мнению Антона Смулько, сегодня бизнес нередко рассматривает защиту предприятия и страхование как альтернативу, оценивая, какой из инструментов потребует меньших затрат. Такой подход неверен: выбирать между страховым полисом и мерами безопасности не нужно — это два взаимодополняющих инструмента. Меры безопасности позволяют минимизировать потенциальный ущерб, а страхование — быстро восстановить работоспособность предприятия и минимизировать финансовые потери.

Антон Смулько также напомнил о важности развития культуры страхования. Крупный бизнес, по его словам, умеет работать с рисками, у таких компаний есть профильные подразделения и соответствующие службы, инвестируются существенные средства в предотвращение/минимизацию рисков. На уровне среднего бизнеса культура страхования пока незрелая, бизнес в последние 2-3 месяца фокусируется в основном на рисках защиты от БПЛА, тогда как техногенные риски (пожары, стихийные бедствия и др.) уходят на второй план и остаются вне поля зрения. Зачастую собственники таких компаний рассматривают страхование как основной инструмент в работе с рисками вместо инвестирования в средства защиты своих предприятий и безопасность.

Страховая отрасль заинтересована в том, чтобы предприятия, в том числе средний бизнес, внедряли новые подходы к управлению рисками и инвестировали в безопасность. В таких реалиях стоимость страхования будет снижаться, а бизнес получит более выгодные условия, что в конечном счете станет двигателем экономики. Оптимальным решением могла бы стать систематизация подходов к страхованию рисков на законодательном уровне — введение определённых стандартов и категорирование бизнеса по рисковой составляющей, следование которым страховщик использовал бы как повышающий или понижающий коэффициент к стоимости полиса: тогда размер премии будет снижаться для тех, кто действительно инвестирует в безопасность, а бизнес получит более выгодные условия страховых программ.

"Мы поддерживаем те предприятия и компании, которые действительно работают с рисками и минимизируют потери. Страхование может помогать организациям двигаться вперёд, наша задача — выстраивать эту поддержку так, чтобы она была удобной и предсказуемой для бизнеса. Мы готовы войти в рабочие группы, чтобы вместе находить решения, повышать зрелость компетенций крупнейших корпораций и поддерживать средний бизнес", — резюмировал заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК Антон Смулько.

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