Страховой Дом ВСК: май и июнь — самые неблагополучные месяцы для владельцев животных

Страховой Дом ВСК проанализировал статистику страховых случаев с животными за последние три года. Май и июнь стали наиболее неблагополучными месяцами: на каждый пришлось по 15% от общего числа страховых событий. Кроме того, в июле и октябре было зафиксировано по 11% обращений, в декабре — 12%.

Домашние питомцы: чаще всего страдают барбосы

Чаще всего среди владельцев кошек и собак с различными ЧП сталкиваются хозяева барбосов — на их питомцев приходится 91% происшествий. Больше других к ветеринарам обращаются в Свердловской области и Алтайском крае — по 22,7% обращений на каждый регион. На Московскую область приходится 13,6%, на Москву и Иркутск — по 9%.

При этом по стоимости услуг Москва занимает первое место: средний чек составляет 8 685 рублей. В Свердловской области показатель составляет 7 273 рубля, в Алтайском крае — 4 900 рублей.

Сельхозживотные: коровы лидируют по обращениям и выплатам

Среди сельскохозяйственных животных по обращениям лидируют коровы — 90% случаев. Владельцы коров же получают самые крупные выплаты: средняя выплата по буренкам составила 52 850 рублей, что почти в 10 раз выше, чем по ЧП с "квартирными" питомцами — 5 000 рублей.

Это связано прежде всего со спецификой страхования. В страховании сельхозживотных выплата предусмотрена чаще всего только в случае падежа животного. В страховании домашних питомцев продукт построен вокруг онлайн-консультаций ветеринаров при заболевании животного. Если после консультации требуется срочный очный прием, страховая компания также оплатит визит хвостатого клиента к ветеринару.

В разрезе выплат по коровам лидируют Удмуртия — 79% выплат, Чувашия — 13%, Марий Эл — 8,5%.

Страхование животных: от традиций к новым привычкам

Страхование сельскохозяйственных животных давно стало привычной практикой для аграриев — оно позволяет защитить владельцев буренок от финансовых потерь. При этом в последние годы все большую популярность набирают продукты по страхованию "квартирных" питомцев — кошек и собак. Страховой Дом ВСК учитывает потребности аудитории и расширяет линейку продуктов для хвостатых друзей человека.