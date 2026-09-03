Киберстрахование в 2026 г. становится ключевым инструментом риск-менеджмента — эксперты ВСК на FintechFest-26

Количество кибератак на российский бизнес продолжает расти динамичными темпами — в первом полугодии их число увеличилось вдвое в сравнении с 2025 годом. Причем, масштабы бизнеса не имеют значения — риск стать жертвой преступников актуален для всех компаний. Поэтому предпринимателям необходимо не только развивать меры кибербезопасности, но и позаботиться о киберустойчивости своего бизнеса.
О том, как обеспечить киберустойчивость бизнеса и о роли страхования киберрисков рассказали эксперты Страхового Дома ВСК в рамках выступления на сессии "Столкновение с киберрисками. Опыт организации восстановления" форума FintechFest-26.
По оценкам экспертов, в 2025 году было зафиксировано более 105 тыс. кибератак, причем более 20% преступлений пришлось на госучреждения, еще 13% на промышленные компании, 6% — на медицинские учреждения. Киберрискам подвержены предприятия практически всех отраслей экономики. Цель большинства киберпреступлений — частичная или полная остановка работы компании и кража персональных данных. Опытом восстановления работоспособности компании после кибератаки поделился Александр Путилин, член Совета директоров, руководитель блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК. В результате инцидента, который длился меньше суток, была повреждена ИТ инфраструктура компании. Восстановление внутренних и внешних сервисов продающего контура заняло у компании примерно 3 недели.
Восстановление инфраструктуры компании можно разделить на несколько основных этапов. Прежде всего, были восстановлены базовые сетевые и вычислительные мощности, системы хранения и доступов. На втором этапе были развернуты сервисы, необходимые для работы приложений, а затем восстановлены пользовательские приложения, организован доступ для сотрудников. Последним шагом стало восстановление ЛК для клиентов, API-интеграций с партнерами, сайта для агентов ВСК.
"По итогам происшествия мы сформировали для себя четыре основные составляющие киберустойчивости компании:
- Информационная безопасность. Задачи и инвестиции в развитие сервисов безопасности должны идти с нулевым приоритетом.
- Безопасное резервное копирование. Защищённость резервных копий, скорость и полнота восстановления систем после атаки — основной фактор минимизации последствий атаки.
- Готовность ИТ и бизнес-команд к переходу на аварийный режим работы. Понимание характера угрозы и умение реализовывать план восстановления характеризуют уровень готовности команды. Необходимы регулярные тренировки.
- Киберстрахование. От момента начала восстановления до выхода на нормальный режим работы требуются ресурсы для поддержания непрерывности деятельности организации. Страхование киберрисков это надежный инструмент поддержки решения ключевых задач восстановления.
В совокупности эти четыре фактора позволяют бизнесу системно подходить к вопросам минимизации возможных последствий киберугроз. Киберустойчивость компании также зависит от возможностей оперативного привлечения внешней экспертизы по вопросам информационной безопасности. Руководству компании важно заблаговременно озаботиться созданием пула надежных и профессиональных партнеров. Причем коммуникация с ними должна быть налажена на уровне топ-менеджмента", — отметил Александр Путилин, член Совета директоров, руководитель блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК.
Страхование киберрисков позволяет сформировать финансовый резерв на случай ЧП, отметил Антон Казиев, вице-президент, руководитель дирекции страхования киберрисков, ответственности директоров и финансовых институтов Страхового Дома ВСК. Например, покрывает расходы на привлечение внешних экспертов для проведения форензика, пересборки и конфигурации систем, восстановление инфраструктуры из бэкапов, а также оплату переработок собственного персонала. Кроме того, результатом кибератаки всегда становится простой бизнеса, соответственно — убытки, как из-за оттока клиентов и приостановки продаж, так и за счет сохранения операционных расходов. Полис киберстрахования позволяет, в том числе, получить компенсацию упущенной выгоды из-за киберинцидентов. Кроме того, для бизнеса возрастают и юридические риски — появляется вероятность исков от третьих лиц, пострадавших в результате происшествия. Страховка обеспечивает и покрытие расходов на урегулирование, судебные издержки.
"Киберстрахование — это не просто дополнительная строка расходов, а инструмент, который позволяет компании не тратить свой оборотный капитал на ликвидацию атаки, а спокойно восстанавливаться за счет страховых средств. Сколько бы мы не инвестировали в кибербезопасность, это всего лишь снизит вероятность инцидента, но не гарантирует безопасность бизнеса. Преступники постоянно развивают инструменты и методики хакерских атак. Отсутствие страховой защиты в перспективе может обойтись компании в разы дороже расходов на оформление полиса", — отметил Антон Казиев, вице-президент, руководитель дирекции страхования киберрисков, ответственности директоров и финансовых институтов Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая