Страховой Дом ВСК и правоохранительные органы разоблачили деятельность организованной группы страховых мошенников в Москве

Сотрудниками подразделений ФСБ и ГУ МВД России по городу Москве при содействии работников Блока защиты активов Страхового Дома ВСК выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы страховых мошенников.

Участники преступной группы специализировались на постановочных ДТП с участием премиальных автомобилей (как правило, Мерседес-Бенц V-класса). Умышленные ДТП они совершали на территории Москвы и Московской области с целью последующего незаконного получения страховых выплат по договорам каско.

Преступный почерк группы был по-голливудски циничен. Главную роль в банде играл профессиональный каскадер с навыками экстремального вождения. Он намеренно направлял премиальные автомобили в деревья на обочине. Расчет был прост: удар исполнялся так, чтобы машина получала максимальные, "тотальные" повреждения и не подлежала восстановлению. После этого мошенники обращались за выплатами по полисам каско.

В результате преступной деятельности данной организованной группы совершено более 20 ДТП, общий ущерб по которым превысил 200 млн рублей.

Работники Блока защиты активов Страхового Дома ВСК с помощью специально разработанных инструментов на основе инновационных технологий, применяемых в компании, и аналитической работы вычислили повторяющиеся сценарии ДТП с участием схожих автомобилей в Москве и области. Результаты проведенного анализа содержали очевидные признаки мошенничества, в связи с чем были переданы в правоохранительные органы.

По данным обстоятельствам сотрудниками органов предварительного расследования Москвы возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в сфере страхования (ч.4 ст. 159.5 УК РФ).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ и уголовного розыска при силовой поддержке патрульно-постовой службы полиции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны лидеры и активные участники криминальной схемы. Всем фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В ходе проведенных обысков изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, ноутбуки, банковские карты, документы на автомобили и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

"Мошенничество в автостраховании остаётся масштабной проблемой и реальной угрозой не только для страховых компаний, но и создает прямую угрозу безопасности всем участникам дорожного движения, подвергая риску их жизнь и здоровье. Мошенники постоянно оттачивают способы совершения преступлений в сфере автострахования, придумывают новые "схемы" обмана, используют пробелы законодательства.

В противодействие преступникам Страховой Дом ВСК для защиты интересов клиентов, компании и добросовестных участников страхового рынка постоянно совершенствует инструменты выявления, предотвращения и пресечения мошеннических действий, анализа страховых случаев, развивает внутренние механизмы контроля, регулярно и активно взаимодействует с правоохранительными органами и государственными структурами", — прокомментировал Олег Ручкин, руководитель Блока защиты активов Страхового Дома ВСК.