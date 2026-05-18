Страховой Дом ВСК вошел в шорт-лист премии "Бренд года в России — 2026"

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК вошел в состав первого шорт-листа IV Национальной премии "Бренд года в России — 2026". Компания получила диплом номинанта в номинации "Услуги страхования".

По итогам формирования списка номинантов организаторы отметили, что компании, попавшие в шорт-лист премии, очень быстро реагируют на изменения и в первую очередь стараются соответствовать ожиданиям российских потребителей. Финальное голосование экспертного жюри по выбору лауреатов состоится в конце ноября 2026 года.

Страховой Дом ВСК на протяжении многих лет успешно инвестирует в развитие технологий и является одним из лидеров по цифровизации страховой отрасли. Так, компания первой на российском страховом рынке реализовала полный цикл онлайн-продаж и онлайн-урегулирования убытков в автостраховании. Сегодня более 60% случаев по каско проходят онлайн — через мобильное приложение и сайт, без визита в офис. По ОСАГО доля цифровых урегулирований достигла 20% и продолжает расти.

С целью популяризации здорового образа жизни среди сотрудников компания проводит командообразующие мероприятия для всей филиальной сети. Также сотрудники Страхового Дома ВСК вместе с семьями регулярно принимают участие в различных спортивных соревнованиях. ВСК в 2025 году признана одним из лучших работодателей России по версии Forbes.

Компания уделяет большое внимание развитию партнерской сети. В 2025 году ВСК стал лауреатом XI Форума лидеров страхового рынка в номинации "За развитие агентского канала". А франшизу ВСК отметил самый посещаемый каталог франшиз в стране Top.Franchise, включив ее в рейтинг лучших в России.

Национальная премия "Бренд года в России" — престижная площадка, где эксперты поощряют лучшие бренды, работающие на российском рынке. Конкурс ставит целью повысить доверие потребителей и авторитет брендов, работающих в России, продвинуть лучшие образцы продукции российских брендов, их проектов и услуг, повысить конкурентоспособность компаний и качества их продукции, а также увеличить узнаваемость и спрос на качественную российскую продукцию и услуги.

В 2025 году Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии "Бренд года" в номинации "Услуги безопасности и страхования".

