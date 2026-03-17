Страховой Дом ВСК подтвердил качество управления, соответствующее международным стандартам

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК успешно прошел плановый инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международных стандартов. Орган по сертификации ООО "ИСО КОНСАЛТИНГ" подтвердил высокий уровень организации бизнес-процессов компании и продлил действие Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к страхованию и перестрахованию.

В ходе инспекционного контроля эксперты органа по сертификации провели детальный анализ документации компании, а также серию рабочих встреч и интервью с руководителями и сотрудниками ключевых подразделений ВСК. Особое внимание уделялось оценке результативности процессов, клиентоориентированности и соблюдению высоких стандартов качества при урегулировании убытков.

Успешное прохождение проверки и подтверждение действия сертификата свидетельствуют о зрелости системы управления Страхового Дома ВСК и ее способности неизменно предоставлять услуги высокого качества, отвечающие строгим критериям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Сертификация СМК является для ВСК одним из приоритетных направлений развития с 2012 года. Ежегодное подтверждение сертификата служит объективным доказательством стабильности и непрерывного совершенствования всех внутренних процессов компании.

Следование принципам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) позволяет ВСК не только поддерживать высокую конкурентоспособность на страховом рынке, но и гибко реагировать на изменения клиентоориентированности, оптимизировать операционные издержки и повышать эффективность взаимодействия между подразделениями.

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

