"КонсультантПлюс" рассказывает: как страховая компания "перемудрила" сама себя

Общество владело дорогостоящим краном и зарабатывало на том, что сдавало его в аренду. Так как поди знай, что с техникой будет делать арендатор, Общество благоразумно застраховало свой кран. Набор рисков: авария инженерных систем, авария, падение летательных аппаратов, пожар, взрыв, удар молнии, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия, дорожно-транспортное происшествие.

Спустя месяц после страхования случилась авария: произошло падение крана при демонтаже металлоконструкций, вызванное превышением грузоподъемности крана. Восстанавливать застрахованную технику оказалось нецелесообразно, и Общество обратилось в Страховую за полной выплатой. Ну и, конечно, получило отказ.

Страховая, как водится, ссылалась на свои Правила страхования, в соответствии с пунктом 4.1.3.2 которых: не является страховым случаем и не возмещается ущерб в результате нарушения лицом, эксплуатирующем застрахованное имущество, техники безопасности, предусмотренной инструкцией по эксплуатации соответствующей специализированной техники, действующим законодательством, внутренними документами страхователя, эксплуатации застрахованного имущества в целях погрузки, разгрузки, перевозки, осуществления иных операций с грузами, вес и параметры/габариты которых превышают максимальный разрешенный заводом-изготовителем застрахованного имущества. У аварии было две причины: превышена грузоподъемность и допуск в работу гусеничного крана был осуществлен при отсутствии разработанного проекта производства работ (ППР) по демонтажу, который требовался по закону. Хоть и не было умысла страхователя при аварии, но она подпадает под исключения!

И первый суд полностью согласился со Страховой компанией.

А вот апелляция и кассация встали на сторону Общества:

Определив аварию страховым случаем, страховщик включил в пункт 4.1.3.2 Правил страхования такое количество причин, когда выплата страхового возмещения невозможна в результате различного рода явлений и действий независимо от формы вины лица, их совершивших, что страховой случай переведен из разряда события (факта) в разряд условий, освобождающих от ответственности, что не соответствует положениям статьей 929, 963 Гражданского кодекса и разъяснениям, содержащимся в пункте 33 постановления Пленума ВС РФ N 19. В рассматриваемом деле произошедшая авария, не может быть отнесена к исключениям, установленным в Правилах страхования строительной специализированной техники, поскольку иное (в силу отсутствия установленного факта умысла со стороны страхователя) противоречит положениям статей 1, 963 Гражданского кодекса.

Следовательно, соответствующие оговорки, освобождающие страховщика от выплаты страхового возмещения в случае наступления страхового случая вследствие неосторожных действий (бездействия) страхователя, являются ничтожными.

У любой страховой компании есть свои Правила страхования. И в этих Правилах обычно прописываются все случаи, которые являются страховыми и, наоборот, являются исключениями, за которые страховая выплата не положена. Если таких исключений слишком много и фактически страховая уже ни за что не отвечает, суд встанет на сторону страхователя.

Цена вопроса: Страховое возмещение 120550951 руб., проценты 5612536,08 рубля.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс - официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года.