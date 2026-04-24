ВСК внедрила цифровой сервис досудебного урегулирования с возможностью оплаты долга частями

Страховой Дом ВСК первым на рынке среди страховщиков запустил уникальный онлайн-сервис для досудебного урегулирования суброгационных и регрессных требований. Новая система позволяет должникам в режиме "одного окна" ознакомиться с материалами дела на сайте Компании, скачать подтверждающие документы и погасить задолженность без судебных издержек с 2024 года, в том числе частями через сервис Яндекс Сплит с 2025 года.

Страховой Дом ВСК стремится к мирному и быстрому урегулированию досудебного взыскания ущерба, поскольку судебное разбирательство не только затягивает процесс, но и увеличивает итоговую сумму долга за счет судебных расходов. До недавнего времени процедура досудебного взыскания ущерба в порядке суброгации часто была непрозрачной для должника. Получив претензию или SMS-уведомление, он не мог оперативно ознакомиться с полным комплектом документов. Все это затягивало процесс и в итоге нередко приводило к судебным разбирательствам.

ВСК изменила подход к данному процессу, полностью его оцифровав: теперь перед обращением в суд компания направляет должнику досудебную претензию или СМС с уведомлением о задолженности, предоставляя при этом прямой доступ в защищённый раздел официального сайта с авторизацией по ссылке: https://www.vsk.ru/klientam/pre-trial (раздел "Информация о взыскании"). Там можно детально ознакомиться со всеми материалами дела, подтверждающими сумму требования, и скачать их. Бонусом для клиента является возможность мгновенно погасить долг напрямую, без комиссии банка, что позволяет избежать увеличения суммы за счёт судебных издержек. Чтобы предложить должникам наиболее гибкие условия, ВСК интегрировала в сервис возможность оплаты посредством Яндекс Сплит. Эта опция позволяет должнику оплатить долг ВСК удобными частями, избегая при этом перехода дела в суд и связанных с судом издержек.

"Мы стремимся превратить потенциально конфликтную ситуацию в удобный и прозрачный диалог. Наш новый сервис — это не инструмент взыскания, а возможность для человека быстро и без лишних затрат закрыть вопрос. Это выгодно всем: должник избегает суда и дополнительных издержек, а мы экономим время и ресурсы, сохраняя клиентоориентированный подход.

Для нас важно не только быть первыми, но и задавать стандарты, которые делают рынок более современным и удобным для всех", — отметила Надежда Абрамова, заместитель генерального директора, руководитель Блока управления убытками Страхового Дома ВСК.