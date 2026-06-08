Тринадцать пляжей Самарской области прошли проверку Роспотребнадзора

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По состоянию на 8 июня Управлением Роспотребнадзора выдано 13 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов установленным требованиям. Водоемы расположены в Шигонском, Ставропольском, Кинельском районах и в Новокуйбышевске.

Фото: Юлия Зиганшина