Тринадцать пляжей Самарской области прошли проверку Роспотребнадзора

По состоянию на 8 июня Управлением Роспотребнадзора выдано 13 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов установленным требованиям. Водоемы расположены в Шигонском, Ставропольском, Кинельском районах и в Новокуйбышевске.
Перечень пляжей:
- пляж АО "Самараагрострой" — с. Муранка, Муранский бор, б/о "Заря" (Шигонский район);
- пляж Администрации с. п. Муранка около б/о "Медик" на р. Уса (Шигонский район);
- пляж базы отдыха "Утес" АО "НК НПЗ" , Шелехметьевское лесничество, квартал 68, правый берег р. Волга (1760 км) (Ставропольский район);
- пляж о. Сакулино-1 г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева;
- пляж о. Сакулино-2 г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева;
- пляж р. Большой Кинель, с. п. Георгиевка, с. Георгиевка (Кинельский район);
- пляж г. Кинель, территория Ладное;
- пляж р. Волга "Волжский замок" расположенный южнее здания № 1-а по ул. Нагорной в Центральном районе г. Тольятти;
- пляж р. Волга "Волна" (отрезок от точки с координатами 53.46499, 49.38694 до точки с координатами 53.46482,49.38982);
- часть акватории используемая под пляж I очереди Набережной Автозаводского района "Западный";
- пляж р. Волга "Итальянский пляж" (отрезок от точки с координатами 53.473250, 49.333623 до точки с координатами 53.472374, 49.339419), расположенный по Лесопарковому ш-ссе, участок 15В в Центральном р-не г. Тольятти;
- пляж с. Утевка, о. Лещево (Нефтегорский район);
- пляж о. Липовое администрации с. п.Елшанка (Сергиевский район).
"На данных пляжах хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими зоны рекреации, организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям", — сообщили в Управлении.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги