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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти после ремонта запустили фонтан в сквере "Маяк"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после ремонта запустили фонтан в сквере "Маяк", сообщил глава города Илья Сухих. Объект уже работает в тестовом режиме.

Фото: канал Ильи Сухих в MAX

"В ходе ремонта установили новые трубы и насосы, обновили гидроизоляцию чаши и привели в порядок техническое помещение. На финальной стадии подрядчик выполнит благоустройство прилегающей территории", — уточнил мэр.

Однако, по словам Ильи Сухих, на объекте уже зафиксировали факты вандализма. Глава Тольятти призвал горожан бережно относиться к общему имуществу и уделить внимание воспитанию детей в данном вопросе.

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