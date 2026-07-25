В Тольятти после ремонта запустили фонтан в сквере "Маяк", сообщил глава города Илья Сухих. Объект уже работает в тестовом режиме.

"В ходе ремонта установили новые трубы и насосы, обновили гидроизоляцию чаши и привели в порядок техническое помещение. На финальной стадии подрядчик выполнит благоустройство прилегающей территории", — уточнил мэр.

Однако, по словам Ильи Сухих, на объекте уже зафиксировали факты вандализма. Глава Тольятти призвал горожан бережно относиться к общему имуществу и уделить внимание воспитанию детей в данном вопросе.