ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий провел коллегию по прокурорскому надзору за исполнением законодательства в сфере ЖКХ.

Коллегия отметила, что за 2024 г. и 10 месяцев 2025 г. прокуроры пресекли более 29 тыс. нарушений, внесли более 13 тыс. актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 8 тыс. должностных лиц, возбуждено 128 уголовных дел. Благодаря вмешательству прокуроров за 10 месяцев 2025 г. восстановлены права более 8 тыс. граждан, которым перерасчитали плату за некачественные коммунальные услуги на общую сумму около 2,5 млн рублей.

Также надзорное ведомство констатировало, что проблемы в этой сфере носят системный характер. Критический уровень износа объектов ЖКХ (от 29% до 69%) ведет к высокой аварийности. За 2024–2025 гг. в регионе зафиксировали свыше 2 тыс. аварий, преимущественно в сфере водоснабжения. Остаются нерешенными вопросы обеспечения качественной питьевой водой 82 тыс. жителей 33 населенных пунктов, содержания 649 бесхозяйных объектов, низких темпов замены изношенных сетей (не более 1% в год), а также неосвоенных бюджетных субсидий и срывов сроков ремонта по госконтрактам.

Сергей Берижицкий отметил и высокий уровень поступающих обоснованных жалоб граждан. За 2024 и 2025 г. поступило 15 тыс. обращений, из них 3,5 тыс. удовлетворили.

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

