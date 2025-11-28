Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий провел коллегию по прокурорскому надзору за исполнением законодательства в сфере ЖКХ.

Коллегия отметила, что за 2024 г. и 10 месяцев 2025 г. прокуроры пресекли более 29 тыс. нарушений, внесли более 13 тыс. актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 8 тыс. должностных лиц, возбуждено 128 уголовных дел. Благодаря вмешательству прокуроров за 10 месяцев 2025 г. восстановлены права более 8 тыс. граждан, которым перерасчитали плату за некачественные коммунальные услуги на общую сумму около 2,5 млн рублей.

Также надзорное ведомство констатировало, что проблемы в этой сфере носят системный характер. Критический уровень износа объектов ЖКХ (от 29% до 69%) ведет к высокой аварийности. За 2024–2025 гг. в регионе зафиксировали свыше 2 тыс. аварий, преимущественно в сфере водоснабжения. Остаются нерешенными вопросы обеспечения качественной питьевой водой 82 тыс. жителей 33 населенных пунктов, содержания 649 бесхозяйных объектов, низких темпов замены изношенных сетей (не более 1% в год), а также неосвоенных бюджетных субсидий и срывов сроков ремонта по госконтрактам.

Сергей Берижицкий отметил и высокий уровень поступающих обоснованных жалоб граждан. За 2024 и 2025 г. поступило 15 тыс. обращений, из них 3,5 тыс. удовлетворили.