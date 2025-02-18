16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации "Без метро нам нельзя": эксперты обсудили будущее самарского транспорта Компания "Т Плюс" напомнила о правилах безопасности вблизи энергообъектов В Самарской области оставят 20 управляющих компаний из 550 "Газпром теплоэнерго Самара" утратил статус единой теплоснабжающей организации

ЖКХ и благоустройство Общество

Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 164
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Администрация Самары совместно с районными администрациями прорабатывает перечень коммуникаций, которые будут переданы на обслуживание ресурсоснабжающим компаниям для дальнейшего их капремонта на условиях концессии. Об этом в ходе встречи с жителями Ленинского района заявил мэр областной столицы Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В соответствии с федеральным законодательством мы должны актуализировать перечень имущества, которое муниципалитет готов передать для обслуживания в форме концессионного соглашения. Такая форма государственно-частного партнерства позволяет повысить эффективность использования муниципальной собственности и улучшить качество предоставляемых населению услуг", — пояснил Иван Носков.

Сейчас в Самаре в концессии находится система водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что в регионе установлен запрет на заключение новых концессионных соглашений до 31 декабря 2025 года.

16 ноября 2024 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о мерах по рациональному и эффективному использованию имущества Самарской области, которым временно запретил новые концессии. Глава региона подчеркивал, что концессионные соглашения нанесли ущерб экономике региона.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2