Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Администрация Самары совместно с районными администрациями прорабатывает перечень коммуникаций, которые будут переданы на обслуживание ресурсоснабжающим компаниям для дальнейшего их капремонта на условиях концессии. Об этом в ходе встречи с жителями Ленинского района заявил мэр областной столицы Иван Носков.

"В соответствии с федеральным законодательством мы должны актуализировать перечень имущества, которое муниципалитет готов передать для обслуживания в форме концессионного соглашения. Такая форма государственно-частного партнерства позволяет повысить эффективность использования муниципальной собственности и улучшить качество предоставляемых населению услуг", — пояснил Иван Носков.

Сейчас в Самаре в концессии находится система водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что в регионе установлен запрет на заключение новых концессионных соглашений до 31 декабря 2025 года.

16 ноября 2024 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о мерах по рациональному и эффективному использованию имущества Самарской области, которым временно запретил новые концессии. Глава региона подчеркивал, что концессионные соглашения нанесли ущерб экономике региона.