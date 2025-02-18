Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Администрация Самары совместно с районными администрациями прорабатывает перечень коммуникаций, которые будут переданы на обслуживание ресурсоснабжающим компаниям для дальнейшего их капремонта на условиях концессии. Об этом в ходе встречи с жителями Ленинского района заявил мэр областной столицы Иван Носков.
"В соответствии с федеральным законодательством мы должны актуализировать перечень имущества, которое муниципалитет готов передать для обслуживания в форме концессионного соглашения. Такая форма государственно-частного партнерства позволяет повысить эффективность использования муниципальной собственности и улучшить качество предоставляемых населению услуг", — пояснил Иван Носков.
Сейчас в Самаре в концессии находится система водоснабжения и водоотведения.
Напомним, что в регионе установлен запрет на заключение новых концессионных соглашений до 31 декабря 2025 года.
16 ноября 2024 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о мерах по рациональному и эффективному использованию имущества Самарской области, которым временно запретил новые концессии. Глава региона подчеркивал, что концессионные соглашения нанесли ущерб экономике региона.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут