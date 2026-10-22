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ЖКХ и благоустройство Общество

Мусоросортировочный комплекс в Кинель-Черкасском районе достроят в 2029 году

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области направит более 800 млн рублей на создание многофункционального комплекса обращения с отходами в Кинель-Черкасском районе. Информация об этом содержится в реестре расходных обязательств ведомства на 2027-2029 годы.

Объект строит ООО "РегионЭкология" по концессионному соглашению, заключенному в 2024 году в правительством области. Он будет включать в себя станцию обработки мусора и полигон захоронения отходов мощностью 110 тысяч тонн в год каждый. Завершение строительства запланировано на 2029 год.

В 2027-2028 годах из областного бюджета концессионеру выплатят капитальный грант в размере 732,1 млн рублей (219,6 и 512,5 млн рублей, соответственно). За счет внебюджетных источников финансирование составит 1,48 млрд рублей.

Также минприроды предоставит концессионеру субсидию на возмещение расходов, связанных с обслуживанием заемных средств, а именно выплату процентов по кредиту. Общая сумма составит 84,8 млн рублей, в том числе в 2027 году 10,6 млн рублей, в 2028 году 42,4 млн рублей, в 2029 году 31,8 млн рублей.

ООО "РегионЭкология" было учреждено в апреле 2022 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Галактионовской, 191а. Но в 2024 г. компания сменила прописку на московскую. Состав учредителей также изменился. Сейчас организацией владеют ООО «Чистый город» Алены Душковой и Анатолий Ерохин.

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