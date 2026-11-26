В четверг, 26 ноября, министерство энергетики и ЖКХ Самарской области сообщило, что в результате проведенного комплекса мероприятий технологические нарушения в сфере электроснабжения устранены в полном объеме.
"Предоставление коммунальных услуг населению и объектам социальной сферы восстановлено. В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 ноября в результате воздействия атаки украинских БПЛА в Самаре и области повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ. Произошло отключение потребителей от электроснабжения в трех муниципальных образованиях.
Силами энергетических компаний проводились ремонтно-восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства. На протяжении всего периода проведения аварийно-восстановительных работ осуществлялся оперативный мониторинг складывающейся обстановки, обеспечивалось информационное взаимодействие с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями.
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Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.