В четверг, 26 ноября, министерство энергетики и ЖКХ Самарской области сообщило, что в результате проведенного комплекса мероприятий технологические нарушения в сфере электроснабжения устранены в полном объеме.

"Предоставление коммунальных услуг населению и объектам социальной сферы восстановлено. В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября в результате воздействия атаки украинских БПЛА в Самаре и области повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ. Произошло отключение потребителей от электроснабжения в трех муниципальных образованиях.

Силами энергетических компаний проводились ремонтно-восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства. На протяжении всего периода проведения аварийно-восстановительных работ осуществлялся оперативный мониторинг складывающейся обстановки, обеспечивалось информационное взаимодействие с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями.