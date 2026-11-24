Свыше 9,6 тыс. домовладений в регионах РФ подключены к газовым сетям в рамках догазификации за неделю с 16 по 22 ноября 2026 г.

В общей сложности к настоящему времени от жителей регионов РФ принято более 2 млн заявок на догазификацию, около 1,98 млн переведены в договоры, более 1,69 млн из которых исполнены. Вклад жителей Самарской области — 30,7 тыс. заявок на догазификацию. В настоящее время 90% заключенных договоров уже исполнено, в 19 тыс. домовладениях произведен пуск газа.

"Президентская программа догазификации идет высокими темпами. Техническая возможность подключения создана для 1,95 млн домовладений, почти 1,33 млн семей уже пользуются сетевым топливом. Это результат слаженной работы компаний Группы "Газпром межрегионгаз", органов власти, региональных операторов газификации и независимых газораспределительных организаций. Уверен, что все задачи по обеспечению жителей страны экономичным и экологически чистым топливом, которые стоят перед нами, будут выполнены", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.