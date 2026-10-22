16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области газифицированы четыре населенных пункта "Т Плюс" совместно с ОНФ реализуют пилотный проект благоустройства после перекладки теплосетей С верандами, огородом и фермой: Загородный парк предлагают превратить в общую дачу Мусоросортировочный комплекс в Кинель-Черкасском районе достроят в 2029 году В поселениях Волжского района продолжаются работы по благоустройству

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области газифицированы четыре населенных пункта

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волжском районе Самарской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод для газификации сел Выползово и Подгоры, поселков Усинский и Гаврилова Поляна. В мероприятии, посвященном вводу, приняли участие министр энергетики и ЖХК Самарской области Виталий Брижань, заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Александр Ерков, заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Олег Ляпустин, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара", ООО "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Межпоселковый газопровод протяженностью 16,3 км построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Самарской области. Он создал возможность для подключения к сетевому топливу 641 домовладения во всех четырех населенных пунктах на правом берегу реки Волга в национальном парке "Самарская Лука".

В Выползово, Подгорах, Усинском и Гавриловой Поляне также проложены распределительные газопроводы — более 49 км. Первые потребители в Выползово и Подгорах уже получили газ.

"Правительство Самарской области и Губернатор лично уделяют особое внимание вопросам газификации региона, особенно, что касается установок Президента России по бесплатной социальной газификации. И потенциал догазификации у нас более 44 тысяч домовладений. Впереди совместной работы с газовыми компаниями очень много", — подчеркнул Виталий Брижань.

"В настоящее время в Самарской области реализуется программа развития газоснабжения и газификации на новую пятилетку — 2026–2030 годы. Она предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС "Калиновка" и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям. Проект призван повысить надежность газоснабжения домовладений и предприятий района. Параллельно вместе с властями субъекта и региональным оператором газификации по всей области продолжается и президентская программа догазификации. Уверен, поставленные перед нами задачи будут выполнены", — отметил Олег Ляпустин.

"От жителей четырех населенных пунктов с. п. Рождествено мы получили свыше 400 заявок, заключили более 300 договоров и большую их часть исполнили — подвели газовые сети к границам участков. Как и обещали, успели до холодов. Прием заявок на догазификацию продолжаем", — рассказал Виктор Скуфинский.

Газификация и догазификация — крупнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина.

В 2021 году в рамках новой модели газификации страны введен институт Единого оператора газификации (ЕОГ), которым стала структура Группы "Газпром межрегионгаз" — ООО "Газпром газификация". В прошлом году завершилась Программа развития газоснабжения и газификации регионов до 2025 года, в текущем — стартовала программа на 2026–2030 годы.

В уже газифицированных населенных пунктах действует президентская программа догазификации — подведение газа до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Она носит бессрочный характер, также распространяется на медицинские, образовательные учреждения и домовладения в садоводствах газифицированных населенных пунктов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1