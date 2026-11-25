В Самаре продолжают устранять последствия атаки БПЛА, которая произошла 25 ноября. Как сообщили в мэрии, ресурсоснабжающая компания восстановила подачу тепла в Куйбышевском районе.

"Горячее водоснабжение будет восстановлено после завершения работ на электросетях", — добавили представители администрации.

В результате атаки БПЛА были повреждены промышленные предприятия, жилые дома и коммуникации, погиб один человек — житель Волжского района. Власти запустили горячую линию для пострадавших.

Сейчас без электроэнергии остаются 274 многоквартирных домов, 14 объектов социального назначения и 2 361 частный дом. На объектах социальной сферы произведена установка и подключение резервных дизельных генераторов. Завершить аварийно-восстановительные работы планируют до конца дня.