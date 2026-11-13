В трех поселках Сызранского района по нацпроекту заменили сети теплоснабжения

В 2026 году в трех поселках Сызранского района по программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" заменено более 3 км сетей теплоснабжения. Тепло уже поступает в дома жителей по обновленному подземному трубопроводу.
В Ивашевке заменили 1,62 км трубопровода, в Новой Крымзе - 721 м, в Троицком - 775 м. В поселковых администрациях уверены, что новые коммуникации обеспечат бесперебойное прохождение отопительного сезона. Ранее на теплосетях ежегодно фиксировались порывы.
В 2025 году в рамках нацпроекта в селе Варламово Сызранского района было заменено 3,5 км тепловых сетей.
Федеральная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни" реализуется с 2025 года и позволяет регионам не только строить новые объекты, но и проводить капитальный ремонт изношенных коммунальных сетей. Проект предусматривает поддержку из федерального бюджета при условии софинансирования из региональных бюджетов и внебюджетных источников.
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта также планируется завершить капитальный ремонт 10 объектов: будет заменено 66 км сетей тепло- и водоснабжения, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для 41,7 тысячи человек.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.