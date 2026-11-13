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ЖКХ и благоустройство Общество

В трех поселках Сызранского района по нацпроекту заменили сети теплоснабжения

СЫЗРАНЬ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 году в трех поселках Сызранского района по программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" заменено более 3 км сетей теплоснабжения. Тепло уже поступает в дома жителей по обновленному подземному трубопроводу.

В Ивашевке заменили 1,62 км трубопровода, в Новой Крымзе - 721 м, в Троицком - 775 м. В поселковых администрациях уверены, что новые коммуникации обеспечат бесперебойное прохождение отопительного сезона. Ранее на теплосетях ежегодно фиксировались порывы.

В 2025 году в рамках нацпроекта в селе Варламово Сызранского района было заменено 3,5 км тепловых сетей.

Федеральная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни" реализуется с 2025 года и позволяет регионам не только строить новые объекты, но и проводить капитальный ремонт изношенных коммунальных сетей. Проект предусматривает поддержку из федерального бюджета при условии софинансирования из региональных бюджетов и внебюджетных источников.

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта также планируется завершить капитальный ремонт 10 объектов: будет заменено 66 км сетей тепло- и водоснабжения, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для 41,7 тысячи человек.

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