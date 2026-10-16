В Самарской области благоустроили 200 общественных территорий

В Самарской области завершается масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2026 г. планируется благоустроить 131 общественную и 102 дворовые территории. На текущий момент обновлено 200 объектов.
В рамках благоустройства общественных пространств ведется реновация парков и скверов. В этом году было запланировано преобразить 27 площадок.
Так, уже полностью проведены работы по благоустройству 24 парков и скверов в соответствии с запланированными этапами реконструкции.
Работы уже завершены:
— парк "Воронежские озера" (4-й этап) в Самаре;
— сквер 9-го квартала (бульвар Туполева) в Тольятти;
— сквер между школой № 13 и домом № 5 по ул. Репина;
— сквер на ул. Мира, от дома № 167 до дома № 3 по ул. Мичурина;
— парки "Юбилейный" (5-й этап) и "Дружба" на ул. Комсомольской (4-й этап) в Похвистневе;
— сквер на ул. Дзержинского, 33-44 в Сызрани;
— сквер им. Высоцкого на ул. Луговцева в Безенчуке (1-й этап);
— парк "Народное единство" (3-й этап) на железнодорожной станции Звезда;
— сквер "Молодежный" (3-й этап) в пос. Осинки;
— сквер им. С. Саровского на ул. Зинченко в пос. Глушицкий;
— парк на ул. Нагорной (2-й этап) и сквер в пер. Чапаевский в Исаклах;
— парк "Молодежный" на ул. Советской (3-й этап) в с. Новое Усманово;
— парк искусств на ул. Школьной (3-й этап) в с. Георгиевка;
— парк на ул. Московской (2-й этап) в с. Кинель-Черкассы;
— парк Победы в с. Красноармейское;
— парковая зона (9-й этап) в пос. Суходол;
— парк Космонавтов в с. Хворостянка;
— сквер "Рябинушка" (2-й микрорайон) в с. Челно-Вершины;
— сквер "Хранители мира" (2-й этап) в с. Новый Сарбай;
— уличная концертная площадка в парке Памяти на ул. Центральной в с. Надеждино;
— парк на ул. Советской в с. Алькино;
— сквер на ул. Центральная Усадьба в с. Савруха.
На завершающей стадии три объекта.
Парки и скверы являются частью общественной инфраструктуры, где жители городов и сел могут отдохнуть на свежем воздухе, позаниматься спортом, комфортно провести время с близкими и друзьями. Современное благоустройство парковых зон учитывает потребности разных возрастных групп, в том числе маломобильных, позволяя грамотно сочетать тихие места для отдыха и прогулок и площадки для активного досуга. Благоустроенные пространства заметно улучшают качество жизни в населенных пунктах губернии, становясь точками притяжения для их жителей.
"Уверен, что жители уже смогли оценить знакомые места в новом качестве, тем более что сами принимали участие в выборе пространств для первоочередного благоустройства", — почеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.
Благоустройство общественных территорий в Самарской области стало возможным благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", реализация которого ведется с привлечением средств федерального и регионального бюджетов. Общественные пространства выбраны жителями региона по итогам онлайн-голосования на портале Госуслуг в 2025 году.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.