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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области благоустроили 200 общественных территорий

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершается масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2026 г. планируется благоустроить 131 общественную и 102 дворовые территории. На текущий момент обновлено 200 объектов.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

В рамках благоустройства общественных пространств ведется реновация парков и скверов. В этом году было запланировано преобразить 27 площадок.

Так, уже полностью проведены работы по благоустройству 24 парков и скверов в соответствии с запланированными этапами реконструкции.

Работы уже завершены:

— парк "Воронежские озера" (4-й этап) в Самаре;

— сквер 9-го квартала (бульвар Туполева) в Тольятти;

— сквер между школой № 13 и домом № 5 по ул. Репина;

— сквер на ул. Мира, от дома № 167 до дома № 3 по ул. Мичурина;

— парки "Юбилейный" (5-й этап) и "Дружба" на ул. Комсомольской (4-й этап) в Похвистневе;

— сквер на ул. Дзержинского, 33-44 в Сызрани;

— сквер им. Высоцкого на ул. Луговцева в Безенчуке (1-й этап);

— парк "Народное единство" (3-й этап) на железнодорожной станции Звезда;

— сквер "Молодежный" (3-й этап) в пос. Осинки;

— сквер им. С. Саровского на ул. Зинченко в пос. Глушицкий;

— парк на ул. Нагорной (2-й этап) и сквер в пер. Чапаевский в Исаклах;

— парк "Молодежный" на ул. Советской (3-й этап) в с. Новое Усманово;

— парк искусств на ул. Школьной (3-й этап) в с. Георгиевка;

— парк на ул. Московской (2-й этап) в с. Кинель-Черкассы;

— парк Победы в с. Красноармейское;

— парковая зона (9-й этап) в пос. Суходол;

— парк Космонавтов в с. Хворостянка;

— сквер "Рябинушка" (2-й микрорайон) в с. Челно-Вершины;

— сквер "Хранители мира" (2-й этап) в с. Новый Сарбай;

— уличная концертная площадка в парке Памяти на ул. Центральной в с. Надеждино;

— парк на ул. Советской в с. Алькино;

— сквер на ул. Центральная Усадьба в с. Савруха.

На завершающей стадии три объекта.

Парки и скверы являются частью общественной инфраструктуры, где жители городов и сел могут отдохнуть на свежем воздухе, позаниматься спортом, комфортно провести время с близкими и друзьями. Современное благоустройство парковых зон учитывает потребности разных возрастных групп, в том числе маломобильных, позволяя грамотно сочетать тихие места для отдыха и прогулок и площадки для активного досуга. Благоустроенные пространства заметно улучшают качество жизни в населенных пунктах губернии, становясь точками притяжения для их жителей.

"Уверен, что жители уже смогли оценить знакомые места в новом качестве, тем более что сами принимали участие в выборе пространств для первоочередного благоустройства", — почеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Благоустройство общественных территорий в Самарской области стало возможным благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", реализация которого ведется с привлечением средств федерального и регионального бюджетов. Общественные пространства выбраны жителями региона по итогам онлайн-голосования на портале Госуслуг в 2025 году.

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