ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области увеличат тарифы на отопление

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области рассчитал предельные уровни цены на тепловую энергию для городов, перешедших на модель альтернативной котельной. Согласно проектам приказов ведомства, их планируется проиндексировать с 1 октября 2026 года.

Метод альткотельной предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена определяется не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника "тепла", работающего на основе лучших доступных технологий (цена "альтернативной котельной").

Предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 4958,15 до 5 612,71-5 617,87 руб. за Гкал (в зависимости от номера системы теплоснабжения). Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний. Посмотрите полный список.

В Новокуйбышевске предельный тариф для ПАО "Т Плюс увеличат с 5 027,34 до 5695,75 руб. за Гкал. Посмотрите расценки для других организаций.

Для Тольятти планируют установить следующие тарифы:

А это расценки для Сызрани:

Представители комитета пояснили, что установление предельного уровня цен ограничивает увеличение тарифов. Расценки для населения будут утверждены соглашениями, заключенными между теплоснабжающими организациями и муниципальными властями.

