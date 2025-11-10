В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области рассчитал предельные уровни цены на тепловую энергию для городов, перешедших на модель альтернативной котельной. Согласно проектам приказов ведомства, их планируется проиндексировать с 1 октября 2026 года.

Предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 4958,15 до 5 612,71-5 617,87 руб. за Гкал (в зависимости от номера системы теплоснабжения). Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний. Посмотрите полный список.

В Новокуйбышевске предельный тариф для ПАО "Т Плюс увеличат с 5 027,34 до 5695,75 руб. за Гкал. Посмотрите расценки для других организаций.

Для Тольятти планируют установить следующие тарифы:

А это расценки для Сызрани:

Представители комитета пояснили, что установление предельного уровня цен ограничивает увеличение тарифов. Расценки для населения будут утверждены соглашениями, заключенными между теплоснабжающими организациями и муниципальными властями.