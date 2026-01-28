Евгений Владимирский: "Самаре нужна снегоплавильная станция"

Снег в Самаре убирают по-новому. Как организована работа? Чего не хватает службам благоустройства? И что делают уже сейчас, чтобы весной в городе было меньше пыли? Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

"Сконцентрировали силы на вывозе снега"

- Евгений Сергеевич, как оцениваете условия текущей зимы? Хотя и было несколько снегопадов, но, кажется, будто сугробы на улицах не такие уж большие. Повезло с погодой?

- За конец декабря и январь выпала почти двухмесячная норма осадков. Просто она была оперативно убрана. С улиц вывезли практически 140 тысяч кубометров снега.

Если визуально представить, сколько выпало осадков, то, по нашей оценке, высота сугробов составляет 43-45 см. Следим за прогнозом погоды и готовимся к новым снегопадам. Как правило, успеваем отработать их оперативно. Саму технологию можно настроить за неделю.

К слову, глава города Иван Носков за уборкой следит лично - официально, с выездом на место, и неофициально, в том числе через свои соцсети. Дать недостоверную информацию невозможно - жители обязательно это заметят и сообщат.

- Вы анонсировали новый подход к уборке снега. Какие новшества внедрили?

- В частности, полностью контролируем все циклы: во время снегопадов машины сразу проходили звеньями, очищая дорогу и сдвигая снег к бордюру, затем производилась уборка у борта, в ночь - сбор и вывоз снега. Тот же режим поддерживаем во время морозов. Когда температура опускается ниже -10 градусов, работать сложнее - все, что не успели убрать, превращается в лед.

Также в этом сезоне больше сил сконцентрировали именно на вывозе снега. На каждом участке работает погрузчик и до пяти единиц спецтехники. Одновременно убирается по 10-15 участков. И сразу от жителей пошел позитивный отклик - они увидели работу.

Фото: мэрия Самары

Больше внимания уделили частному сектору, в частности, Зубчаниновке. По контракту раньше подрядчик там должен был просто сгребать снег. Мы в этом году организовали и вывоз, в том числе убрали улицы вдоль железной дороги.

Частный сектор, конечно, в целом требует отдельного внимания. Надо асфальтировать дороги на их территории. Долгое время все силы были сконцентрированы на асфальтировании центральных участков, а зоны у ИЖС остаются не отработанными.

И кстати, снег вывозим не только для удобства жителей. В этом есть практический смысл: глава города Иван Носков не раз говорил, что начинать работы по ремонту дорог и общественных территорий нужно как можно раньше. Чем меньше снега останется в городе к наступлению весны, тем быстрее он сойдет, и мы сможем перейти к сезонным работам по благоустройству. Для снежных зим это максимально актуально.

- Как решается проблема уборки обочин, где припаркованные машины зачастую мешают работе спецтехники? Запущена ли практика перемещения автомобилей?

- Там, где уже стоят знаки по ограничению парковки, проблем нет. Сложнее на узких улицах. Департамент транспорта разрабатывает временные схемы и рассылает уведомления. Мы ставим временные знаки и проводим уборку. Если, несмотря на знак, припаркованы машины, то их эвакуируют на штрафстоянки.

Практику перемещения автомобилей пока не внедрили - это произойдет только в марте или в следующий сезон. Возможно, летом массово опробуем, когда будет вестись уборка дорог от пыли. Машины не будут отвозить на штрафстоянки, а будут перемещать на свободное место в зоне видимости, скажем, на 300 метров. Если такого места нет, то это уже сложнее. Но мы будем прорабатывать индивидуально каждый участок дорог.

Сейчас пока больше всего проблем с тем, что мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам. Помогают сотрудники районных администраций, управляющие микрорайонов. Они обходят территории, и если видят машину, загораживающую проезд, обзванивают жителей, чтобы найти водителя и попросить его перепарковать авто. Как правило, все идут навстречу.

Меньше соли

- В организации уборки пешеходных зон тоже внедрили изменения?

- На них, конечно, тоже сделан акцент. Скорректировали организацию уборки. Раньше было как? Идет очистка дороги, заваливается выход на пешеходный переход. Но почему-то при уборке тротуара его не вычищали. Сейчас это исправили.

Прошлой зимой глава города проводил в своем телеграм-канале опрос - вычищать ли снег до асфальта или оставлять снежный накат на тротуарах. Исходя из результатов опроса, пытались сохранить накат, чтобы под ногами пешеходов образовалось красивое белое полотно. Но не получилось, так как с дорог люди на ногах переносят соль, и все тает, образуется "каша". Поэтому вычистили тротуары полностью, до асфальта. При этом старались применять как можно меньше противогололедных материалов. Ведь соль портит почву, а это негативно влияет на зеленые насаждения, к которым самарцы очень чутко относятся.

Фото: Александра Белова

Накат у нас получился на набережной, на части общественных пространств, а также на ул. Ленинградской. Но во время оттепели местами он превратился в "кашу", ее оперативно вычистили. При таком подходе к концу января мы придем к тому, что состояние тротуаров будет таким же, как в начале бесснежной зимы.

- Вы упомянули, что сокращаете использование противогололедных материалов. Но жители видят на тротуарах белые разводы и начинают беспокоиться, какие средства применяют службы благоустройства.

- В Самаре применяются только песок с солью и соль. Нет других способов, чтобы на дорогах и тротуарах покрытие было чистым, не скользким. Предлагали применять гранитную крошку, но она не обеспечит нужного результата.

Важен многоступенчатый контроль, который должен осуществляться всеми руководителями, от мэра до бригадира, мастера. Частым было явление, когда на тротуаре просто валялась кучка соли. Говорю подрядчику: "Возьмите ведро, пробейте дно, чтобы как сито было, и проходите по тротуару, равномерно рассыпая соль, а не просто лопатой гору одну выкладывайте". К счастью, стало меньше таких куч.

В белом налете на тротуарах нет ничего страшного - просто соль. При -10 градусах и ниже она кристаллизуется. Отсюда и белый налет. Как только теплеет, выпадает снег, соль опять начинает работать и топит его.

- Есть ли еще претензии к подрядчикам, которые занимаются уборкой снега?

- Семь районов убирает муниципальное предприятие "Благоустройство", и субподряд оно привлекает только для вывоза снега, что удобно ввиду нехватки техники и персонала.

Самарский и Кировский районы убирает частный подрядчик, "Экомед". Потребовались настройка организации работы и ежедневный контроль. Ресурсы у компании есть, но была проблема их нерационального использования. Совместно перерисовали маршруты движения техники и работы персонала, адаптировали их под наш новый подход к уборке снега.

"Нам очень нужны водители"

- Насколько остро стоит проблема нехватки кадров и техники в службах благоустройства?

- Меня больше беспокоит вопрос организации одновременной уборки сразу большого количества участков. Будь у нас еще 100 водителей, мы сразу сотню единиц техники выводили бы в смену. А сейчас днем выходит около 60 машин и только ночью под 100. Также не хватает дворников. Работаем над увеличением мощностей.

Фото: мэрия Самары

Если говорить о технике - эта зима показала, что нам нужны снегоуборщики с транспортерной лентой. Сейчас их два, а нужно 10. Они убирают снег и сразу скидывают его в грузовик. Не нужно использовать погрузчик, которому необходимо много пространства для маневров.

Также нужны комплексные дорожные машины, которые работают и зимой, и летом, вертикальные щетки-насадки на машины, чтобы мыть ограждения, небольшие пылесосы. Потребность в технике ощущается, донесли обоснованную и выверенную информацию до главы города. Он сообщил, что покупка планируется на следующий сезон.

- А сколько денег на это нужно?

- Чтобы минимально заполнить, за несколько лет нужно около одного миллиарда рублей, может, чуть побольше. Но планируется тратить по 200-300 млн рублей в год, чтобы не перегрузить бюджет. К тому же сейчас больше нужен человеческий ресурс.

- Как планируете привлекать сотрудников? Основной мотиватор - тоже деньги...

- У водителей техники зарплата сейчас приближается к 90-100 тысячам рублей, в зависимости от выработки человек может получить и 120 тысяч. Когда сотрудникам платили по 60-70 тысяч рублей, с кадрами было хуже. В таких условиях сложно парировать, если человек недоволен, он может в любой момент хлопнуть дверью и уйти.

Сейчас проблема другая. Много водителей уехали работать в зону СВО и на Донбасс, где идет активная стройка. Поэтому мы разрабатываем новую систему мотивации. Дошли до того, чтобы платить вознаграждение за каждого приведенного водителя. Это было опробовано в разных регионах страны. Эффективность не очень высока, но какой-то всплеск дает. Также мы планируем нанимать водителей на короткий период, тех, кто работает сезонно. Например, летом человек трудится на стройке, а зимой может у нас.

Дворники нужны, чтобы более качественно чистить тротуары. Аналогичная задача по лестницам. Основные спуски, понятно, мы контролируем, а где упускали, жители сразу сигнализировали и в госпабликах, и на странице главы города. Например, на Красноармейской дети после снегопада катались на тюбингах по заметенной снегом лестнице. Счастье малышни длилось пару часов, так как отреагировали и убрали, но информация разлетелась по городу. Люди сейчас не стесняются и на странице Ивана Николаевича Носкова мгновенно сообщают, где плохо убрано. А это влечет оперативное поручение и устранение проблемы.

- Больно ли бьет по департаменту такая реакция жителей в социальных сетях? Как вы к ней относитесь?

- Я привык работать, отталкиваясь от потребностей людей. Для меня эта зима - первая в Самаре, когда я отвечаю за весь процесс уборки снега. Мне, наоборот, нужны дополнительные глаза, что и дают жители.

Да, в середине праздничных каникул мы получали жесткую критику. Даже писали в личку (телефон доступен), что ставят мне "неуд". Мы оперативно принимали меры, направляли дополнительные силы в районы. Уже к 11 января отзывы изменились. Жители сигнализировали, что участки, на которые они жаловались, убрали. Благодарили.

Конечно, сложности есть с сетями. Огромен вал обращений, когда рвет трубы во дворах. Вода вытекает на дорогу, все замерзает. Люди не могут ни пройти, ни проехать.

"Департамент планирует взять на себя уборку части дворов"

- Наиболее проблемный вопрос - уборка снега во дворах. Дайте свою оценку текущей ситуации. Как осуществляется контроль за работой УК и ТСЖ?

- В этом году ситуация лучше, так как управляющие организации оперативно включились в уборку снега. Да и угроза штрафа в 300 тысяч рублей со стороны Госжилинспекции тоже повлияла.

Фото: Александра Белова

Основной контроль за уборкой снега во дворах остается за районными администрациями. Жалобы, конечно, поступают, к нам в том числе. Но их число уменьшилось где-то на 80%.

- Планируются ли какие-то новшества в части организации уборки снега во дворах?

- Да, департамент планирует взять на себя уборку части дворов. Речь идет о территориях, по которым организованы проезды к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и т.п. Выверяем предоставленные нам данные. Если, например, к школе можно проехать только по двору, то мы этот проезд будем оформлять, чтобы на следующий сезон он был в контракте на уборку снега у наших подрядчиков. Согласитесь, несправедливо, когда УК получает 500 жалоб на плохую уборку снега от людей, которые не живут в обслуживаемом ею доме.

"Выгоднее будет комбинированная станция"

- В Самаре неоднократно обсуждали строительство снегоплавильной станции. На ваш взгляд, она нужна городу? Планируются подобные проекты?

- Самаре нужна снегоплавильная станция. Это серьезный объект, энергоемкий, но к этому нужно идти, так же как и к организации официальных мест для сброса жидких бытовых отходов из частного сектора. Сейчас машины сливают ЖБО просто в коллектор.

Выгоднее будет, если сделать комбинированную станцию на хороших сетях с очистными сооружениями. Там можно будет и снег плавить, и сливать ЖБО.

- Город сам планирует строить такой объект или будет привлечен инвестор?

- Это надо продумать. Частник может установить такой тариф, который не позволит нам у него покупать эту услугу, а ему - быть рентабельным. Обсудили с Иваном Николаевичем. Решение в любом случае останется за ним.

"Собираемся все отмыть"

- Большая часть зимы уже позади. Как будете к весне готовиться? Как правило, основная проблема Самары - огромное количество пыли…

- Да. Причина этой проблемы - в плохой уборке песка, который скапливается у бордюров. По полметра даже кое-где было, зелень пробивалась. В прошлом сезоне мы победили ее к июню-июлю. Но в начале зимы, пока снега еще не было, пыль снова появилась. Поняли, что надо до морозов все промывать, чтобы такого не повторялось.

Весной как раз планируется масштабная работа, какой еще не было в Самаре. После того как растает снег, собираемся все отмыть. Надеемся, что повезет с погодой и будут дожди. Когда больше воды, быстрее получается вымыть всю грязь.

- Есть шанс, что весной мы не будем дышать пылью?

- Ставлю себе это в личный KPI.