В Самарской области создадут Ассоциацию советов многоквартирных домов

В Самарской области появится Ассоциация советов многоквартирных домов, которая объединит председателей советов МКД из всех муниципальных образований. Ассоциация появится по инициативе председателя правительства региона Виталия Шабалатова, которую поддержали в Государственной жилищной инспекции.

Учредительный съезд Ассоциации запланирован на 13 марта, сообщает пресс-служба облправительства.

Отмечается, что ключевая цель новой структуры - усиление роли собственников жилья в управлении многоквартирными домами, повышение авторитета советов и их реального влияния на качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

"Ассоциация станет площадкой для обмена успешными практиками и выработки общих подходов к решению типичных задач в жилищной сфере. Члены объединения получат доступ к методической помощи, образовательным программам и квалифицированным консультациям по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями. Кроме того, Ассоциация возьмет на себя функцию представления интересов советов МКД в диалоге с органами власти, надзорными ведомствами и поставщиками коммунальных ресурсов", - указывается в пресс-релизе.

Госжилинспекция будет оказывать необходимое содействие новой ассоциации.

"Формирование данного объединения - значительный шаг к повышению гражданской вовлеченности в поддержание жилищного фонда и улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Важно, что инициатива исходит от руководства областного правительства, которое уделяет развитию институтов общественного контроля в жилищной сфере приоритетное внимание", - прокомментировал врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.