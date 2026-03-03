В Самарской области создадут Ассоциацию советов многоквартирных домов

В Самарской области появится Ассоциация советов многоквартирных домов, которая объединит председателей советов МКД из всех муниципальных образований. Ассоциация появится по инициативе председателя правительства региона Виталия Шабалатова, которую поддержали в Государственной жилищной инспекции.
Учредительный съезд Ассоциации запланирован на 13 марта, сообщает пресс-служба облправительства.
Отмечается, что ключевая цель новой структуры - усиление роли собственников жилья в управлении многоквартирными домами, повышение авторитета советов и их реального влияния на качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
"Ассоциация станет площадкой для обмена успешными практиками и выработки общих подходов к решению типичных задач в жилищной сфере. Члены объединения получат доступ к методической помощи, образовательным программам и квалифицированным консультациям по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями. Кроме того, Ассоциация возьмет на себя функцию представления интересов советов МКД в диалоге с органами власти, надзорными ведомствами и поставщиками коммунальных ресурсов", - указывается в пресс-релизе.
Госжилинспекция будет оказывать необходимое содействие новой ассоциации.
"Формирование данного объединения - значительный шаг к повышению гражданской вовлеченности в поддержание жилищного фонда и улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Важно, что инициатива исходит от руководства областного правительства, которое уделяет развитию институтов общественного контроля в жилищной сфере приоритетное внимание", - прокомментировал врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?