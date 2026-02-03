16+
Сюжеты:
ЖКХ и благоустройство Общество

Центральная площадь Тольятти станет современным общественным пространством

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
В Тольятти по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева стартуют работы по реализации проекта благоустройства Центральной площади.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Проект благоустройства центральной площади Тольятти будет реализован на средства благотворителей, областного бюджета и бюджета города. Общая координация возложена на министерство градостроительной политики Самарской области, которое обеспечило разработку и утверждение дорожной карты проекта.

Проектная документация на благоустройство Центральной площади в настоящее время находится на этапе государственной экспертизы. Реализация будет проводиться в три этапа.

В соответствии с проектом, на территории площади предусмотрено устройство фонтанной композиции, проведение масштабных работ по озеленению, организация выделенной пешеходной зоны, ландшафтное преобразование территории с применением методов геопластики, монтаж системы архитектурно-художественного освещения, установка малых архитектурных форм. Создание современного общественного пространства направлено на повышение качества городской среды и комфорта жителей городского округа Тольятти.

Подготовительный этап, включающий демонтаж существующих конструкций и организацию строительной площадки, запланирован в феврале 2026 года. Врио министра градостроительной политики Андрей Грачев вместе с заместителем министра ЖКХ региона Эдуардом Гафиатуллиным и главой города Тольятти Ильей Сухих провели рабочее совещание на объекте, в ходе которого были определены ключевые задачи и механизмы межведомственного взаимодействия. Для обеспечения эффективной реализации проекта стороны договорились о регулярном проведении координационных совещаний.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

