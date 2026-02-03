Центральная площадь Тольятти станет современным общественным пространством

В Тольятти по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева стартуют работы по реализации проекта благоустройства Центральной площади.
Проект благоустройства центральной площади Тольятти будет реализован на средства благотворителей, областного бюджета и бюджета города. Общая координация возложена на министерство градостроительной политики Самарской области, которое обеспечило разработку и утверждение дорожной карты проекта.
Проектная документация на благоустройство Центральной площади в настоящее время находится на этапе государственной экспертизы. Реализация будет проводиться в три этапа.
В соответствии с проектом, на территории площади предусмотрено устройство фонтанной композиции, проведение масштабных работ по озеленению, организация выделенной пешеходной зоны, ландшафтное преобразование территории с применением методов геопластики, монтаж системы архитектурно-художественного освещения, установка малых архитектурных форм. Создание современного общественного пространства направлено на повышение качества городской среды и комфорта жителей городского округа Тольятти.
Подготовительный этап, включающий демонтаж существующих конструкций и организацию строительной площадки, запланирован в феврале 2026 года. Врио министра градостроительной политики Андрей Грачев вместе с заместителем министра ЖКХ региона Эдуардом Гафиатуллиным и главой города Тольятти Ильей Сухих провели рабочее совещание на объекте, в ходе которого были определены ключевые задачи и механизмы межведомственного взаимодействия. Для обеспечения эффективной реализации проекта стороны договорились о регулярном проведении координационных совещаний.
