ЖКХ и благоустройство Общество

Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершают монтаж световых конструкций на площади Куйбышева, где 27 декабря откроется главный новогодний комплекс, и вдоль пешеходной части улицы Ленинградской. Здесь устанавливают новые световые арт-объекты, вдохновлённые русской культурой, народными традициями и фольклорными мотивами.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Новая новогодняя иллюминация универсальна — ее элементы можно перекомпоновывать и использовать в разных районах города в последующие годы, — отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский. — В целом украшение городских пространств и улично-дорожной сети выходит на финишную прямую. Все элементы зимнего декора, хранившиеся на складе, уже установлены. Надеемся, жители и гости Самары по достоинству оценят праздничный облик главной пешеходной улицы, площади Куйбышева и других территорий и бережно отнесутся к новогоднему убранству".

На пересечении улицы Ленинградской с улицей Галактионовской уже появился световой арт-объект в виде символа русского гостеприимства — самовара высотой более 3,5 метров с чашкой. На пересечении с улицей Молодогвардейской установлена 7-метровая фигура оленя. В районе пересечения с улицей Чапаевской рядом с двумя световыми консолями появится арка в виде русского кокошника высотой более 6,5 метров. Самым большим световым арт-объектом на улице Ленинградской станут ворота высотой более 8 метров.

"Новые световые фигуры созданы в духе русской культуры и народного творчества, — рассказал главный архитектор города Самары Илья Соколов. — На Ленинградской установим арт-объекты с символом наступающего 2026 года и балалайкой, объемные елочные игрушки, цветы лотоса и световую инсталляцию в виде поздравительной открытки, где каждый сможет сделать праздничное фото. Более 60 деревьев на главной пешеходной улице и на площади Куйбышева украшаем звездами и новогодними шарами".

На площади Куйбышева, где на этой неделе откроется главный новогодний комплекс и пройдет праздничная программа в ночь с 31 декабря на 1 января, световые фигуры уже установлены: в сквере у улицы Вилоновской — "Шишки", а на самой площади — арт-объект "Белочки".

Напомним, программа основных новогодних и рождественских мероприятий в декабре и январе в Самаре доступна по ссылке.

