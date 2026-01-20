В минграде планируют обустроить общественное пространство на месте стояния Зои

В Самаре планируют благоустроить общественное пространство на месте, где произошло стояние Зои. О планах рассказали в региональном министерстве градостроительной политики.

Ранее к министру градостроительной политики Андрею Грачеву обратилась Самарская Епархия с просьбой разобраться в ситуации с земельными участками в границах улиц Чкалова, Пушкина и Арцыбушевской. Сейчас эта территория разбита на несколько участков, у которых разные собственники.

На одном участке площадью 133 кв. метра, где был дом, собственник собирался строить МКД. В 2019 году самарцы обратились к властям с просьбой сохранить это памятное место.

В минграде провели анализ ситуации и подчеркнули, что решение вопроса с землей на месте, где произошло Стояние Зои (земельный участок на ул. Чкалова, 84), требует стратегического подхода.

"Мы понимаем, как действовать для достижения цели оформления участка муниципальную собственность. И это завязано на генеральный план Самары, над чем мы сейчас и работаем. С точки зрения появления уникального места, места туристической привлекательности — 133 кв.м мало. Поэтому необходимо проанализировать, что с расселенными домами по соседству, какой статус они имеют. Работу продолжим. Наш подход — не просто сохранить участок земли, а сделать общественное пространство красивым, содержательным и наполненным особым смыслом. Ситуацию на личном контроле держит губернатор", — прокомментировал министр градостроительной политики Андрей Грачев.