В Самаре предложили построить станцию для плавки снега и слива ЖБО

В мэрии Самары вновь обсуждают строительство снегоплавильной станции. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.
"Объект серьезный, энергоемкий, но к этому нужно идти, так же как и к организации официальных мест для сброса жидких бытовых отходов из частного сектора. Сейчас машины сливают ЖБО просто в коллектор, - отметил Евгений Владимирский. - Выгоднее было бы соорудить комбинированную станцию на хороших сетях с очистными сооружениями. Там можно будет и снег плавить, и сливать ЖБО".
Глава департамента рассказал, что вопрос обсуждался с главой города Иваном Носковым, и окончательное решение будет за ним. Что же касается привлечения инвестора к проекту, то, по мнению Евгения Владимирского, это может быть рискованным:
"Частник может установить такой тариф, который не позволит нам покупать у него эту услугу, а ему - быть рентабельным".
