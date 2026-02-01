В Самаре предложили построить станцию для плавки снега и слива ЖБО

В мэрии Самары вновь обсуждают строительство снегоплавильной станции. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

Евгений Владимирский: "Самаре нужна снегоплавильная станция" Снег в Самаре убирают по-новому. Как организована работа? Чего не хватает службам благоустройства? И что делают уже сейчас, чтобы весной в городе было меньше пыли? Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

"Объект серьезный, энергоемкий, но к этому нужно идти, так же как и к организации официальных мест для сброса жидких бытовых отходов из частного сектора. Сейчас машины сливают ЖБО просто в коллектор, - отметил Евгений Владимирский. - Выгоднее было бы соорудить комбинированную станцию на хороших сетях с очистными сооружениями. Там можно будет и снег плавить, и сливать ЖБО".

Глава департамента рассказал, что вопрос обсуждался с главой города Иваном Носковым, и окончательное решение будет за ним. Что же касается привлечения инвестора к проекту, то, по мнению Евгения Владимирского, это может быть рискованным:

"Частник может установить такой тариф, который не позволит нам покупать у него эту услугу, а ему - быть рентабельным".