Авито: подготовка к дачному сезону обходится самарцам в среднем в 25 тыс. рублей

В среднем на подготовку к дачному сезону жители Самары закладывают 25 тыс. рублей. Однако 31% хотят уложиться в 10 тыс. рублей, 21% — в 20 тыс. Потратить от 20 тыс. до 35 тыс. рублей готовы 28%, от 35 тыс. до 50 000 — 9%. Еще 5% закладывают бюджет от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, а 6% — выше этой суммы. Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, когда и как они готовятся к дачному сезону.

Планы на подготовку и бюджет

Почти у двух третей (65%) жителей Самары есть дача, а еще 11% планируют обзавестись ей в будущем. Среди тех, у кого дача уже есть, большинство начинают готовиться к сезону в апреле (56%), ещё 27% приступают к подготовке в марте. В мае начинают готовиться 12%, а в феврале — 5%. При этом ранняя подготовка в феврале–марте больше характерна для респондентов старше 55 лет, а молодежь чаще начинает подготовку ближе к концу весны.

Список покупок и магазинов

К дачному сезону опрошенные в основном планируют купить различные товары для сада и огорода — удобрения и средства для ухода за растениями (66%), растения, семена и рассаду (61%), а также инструменты и садовый инвентарь (58%). Каждый третий (37%) собирается приобрести мангал, гриль или барбекю — в основном это молодежь 25–34 лет. Кроме того, среди них почти каждый третий (30%) купит товары для бани.

Покупки для дачного сезона респонденты чаще всего делают в строительных гипермаркетах (49%) или на площадках электронной коммерции (43%). 32% закупаются в садовых центрах и питомниках, также 32% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов, а 21% — на рынках и ярмарках.

Реклама дачных товаров

Рекламу новых приспособлений и инструментов для дачи, огорода и сада замечают 8 из 10 жителей Самары. Из них 45% обращают на нее внимание довольно часто. Чаще всего опрошенные обращают внимание на рекламу на площадках электронной коммерции (45%), на телевидении (36%) и в поисковых системах (35%). Ещё 24% замечают такую рекламу в соцсетях, а 18% — на видеоплатформах.