Крупные банки повышают ставки по вкладам в противоход снижению ключевой

В конце мая 2026 года, несмотря на последовательное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, ряд системно значимых банков объявил о повышении доходности по краткосрочным рублевым вкладам. Наиболее заметный шаг сделал ВТБ, улучшив условия в преддверии ПМЭФ-26 с 29 мая, ранее ставки подняли и другие игроки.

Рост ставок на фоне снижения ключевой эксперты объясняют тремя факторами. Во-первых, банкам требуется краткосрочная ликвидность в период налоговых выплат и дивидендного сезона; регулятор ужесточает нормативы, что вынуждает перекупать пассивы. Во-вторых, розничное кредитование сохраняет высокую маржу, позволяя фондировать дорогие ссуды дорогими депозитами. В-третьих, это упреждающий маркетинг: ожидая снижения ставок осенью, банки хотят привлечь клиентов сейчас.

"Свыше 80% депозитов клиенты ВТБ сегодня размещают на сроки до 4 месяцев, поэтому мы приняли решение улучшить условия по ним. Самая высокая ставка — для тех, кто уже сделал ВТБ основным финансовым партнером", — заявил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Для вкладчиков складывается окно возможностей: можно зафиксировать двузначную доходность на срок 3–6 месяцев. Наиболее привлекательные условия получают зарплатные и лояльные клиенты. Расширяется и инструментарий — например, на рынке появился семейный накопительный счет для совместного планирования бюджета.

По оценке ВТБ, к концу апреля 2026 года объем средств населения на накопительных продуктах в России достиг 67,2 трлн рублей, увеличившись на 13% в годовом выражении. Аналитики ожидают, что агрессивная борьба за короткие деньги продолжится до середины лета, после чего доходность по депозитам начнет синхронизироваться с траекторией ключевой ставки.

