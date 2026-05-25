Сбер открывает сезон Бизнес-Фестов для предпринимателей по всей России

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Ростове‑на‑Дону стартовал новый сезон Бизнес-Фестов от Сбера. В 2026 году Бизнес-Фест пройдёт в 26 городах России от Владивостока до Калининграда. Главная тема года — "Устойчивость бизнеса" в непростой период. Спикеры деловой программы расскажут, как сохранить устойчивость компании, баланс в отношениях с командой и с партнёрами, стабильность в прибыли и в своём окружении.

После старта ближайшие фестивали пройдут в Барнауле (28 мая), Владивостоке (2 июня), Уфе (4 июня), Московской области (10 июня), Кемерово (18 июня), Санкт-Петербурге (24 июня) и в Хабаровске (30 июня). Также Бизнес-Фест до конца ноября приедет в Волгоград, Минеральные Воды, Тулу, Казань, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Калининград, Челябинск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Самару, Пермь, Тюмень, Саратов и Москву.

Среди участников деловой программы — Илья Авербух, Евгений Коган, Игорь Стоянов, Александр Умаров и другие известные предприниматели и эксперты. В Уфе перед гостями выступит Ляйсан Утяшева, а в Санкт-Петербурге — Ксения Собчак. Вся информация о площадках, спикерах и датах проведения на сайте мероприятия.

Бизнес-Фест длится целый день, за это время участники могут задать вопросы известным предпринимателям, пообщаться со спикерами и разобрать актуальные бизнес-кейсы вместе с экспертами. На каждом фестивале пройдут нетворкинг-сессии для поиска единомышленников, клиентов и партнёров.

На стендах Сбера партнёры Бизнес-Феста предложат полезные продукты и сервисы, а также помогут подключить нужные опции, расскажут о выгодных предложениях и условиях для устойчивого ведения бизнеса.

Сергей Меламед, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"В любое время предпринимателю важно не просто получить информацию, но и почувствовать поддержку. Найти того, кто прошёл через трудности, переживает те же сложности сейчас и не остаться в одиночестве со своими задачами. Устойчивость рождается из человеческих связей, и наша цель — создать для этого пространства по всей России. Бизнес-Фесты от Сбера полезны действующим предпринимателям, самозанятым и тем, кто только думает начать своё дело, чтобы уверенно двигаться к своим целям".

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

