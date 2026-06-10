В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

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В ближайшие 1–2 часа в среду, 10 июня, местами в Самарской области ожидается шквалистое усиление ветра до 15–18 м/с, возможен град, с сохранением прогноза до вечера, предупреждает МЧС.

Фото: Александра Белова