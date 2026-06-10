В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

В ближайшие 1–2 часа в среду, 10 июня, местами в Самарской области ожидается шквалистое усиление ветра до 15–18 м/с, возможен град, с сохранением прогноза до вечера, предупреждает МЧС.
Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.
Будьте внимательны на дороге.
Телефон единой спасательной службы: 112.