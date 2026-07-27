Региональное минтруда дало рекомендации по организации режимов труда и отдыха в условиях экстремально высоких температур

В Самарской области установились погодные условия с высокой температурой воздуха. Работа в нагревающем микроклимате сопровождается напряжением деятельности различных функциональных систем организма, приводит к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности и производительности труда, может быть причиной нарушения состояния здоровья.

В соответствии со статьёй 214 Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда работников. Одним из способов уменьшения термической нагрузки на организм работника может быть снижение продолжительности ее воздействия.

В целях защиты работающих от возможного перегревания время пребывания на рабочих местах может быть ограничено величинами, приведенными в таблице.

Кроме того, в целях профилактики неблагоприятного воздействия вредных факторов работодателем могут использоваться защитные мероприятия (средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха, регламентация времени работы, в частности, перерывы в работе, перенос смены на утреннее или вечернее время и др.).

При работе, сопровождающейся существенной термической нагрузкой на организм человека (повышенная температура воздуха, физическая работа категории IIа — III, использование спецодежды из воздухо- и влагонепроницаемых материалов), которая может привести к повышению температуры тела до 38 °C и выше, необходимо обеспечение медицинского контроля за работающими в течение рабочей смены.

В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха следует поддерживать на уровне 24 — 25 °C. Это условие необходимо соблюдать, чтобы избежать охлаждения организма вследствие большого перепада температур (поверхность тела — окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости.

В случае уменьшения продолжительности ежедневной работы (смены) оплата труда работников за время, на которое уменьшено рабочее время, может производиться в соответствии с частью 2 статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада, должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

Кроме того, с учетом прогнозов метеослужб может быть рекомендовано предоставление по соглашению между работодателем и работником краткосрочных ежегодных оплачиваемых отпусков вне графика.

С рекомендациями Роспотребнадзора для работающих в условиях повышенных температур воздуха можно ознакомиться по ссылке: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=32420