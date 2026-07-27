Региональное минтруда дало рекомендации по организации режимов труда и отдыха в условиях экстремально высоких температур

В Самарской области установились погодные условия с высокой температурой воздуха. Работа в нагревающем микроклимате сопровождается напряжением деятельности различных функциональных систем организма, приводит к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности и производительности труда, может быть причиной нарушения состояния здоровья.
В соответствии со статьёй 214 Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда работников. Одним из способов уменьшения термической нагрузки на организм работника может быть снижение продолжительности ее воздействия.
В целях защиты работающих от возможного перегревания время пребывания на рабочих местах может быть ограничено величинами, приведенными в таблице.
Кроме того, в целях профилактики неблагоприятного воздействия вредных факторов работодателем могут использоваться защитные мероприятия (средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха, регламентация времени работы, в частности, перерывы в работе, перенос смены на утреннее или вечернее время и др.).
При работе, сопровождающейся существенной термической нагрузкой на организм человека (повышенная температура воздуха, физическая работа категории IIа — III, использование спецодежды из воздухо- и влагонепроницаемых материалов), которая может привести к повышению температуры тела до 38 °C и выше, необходимо обеспечение медицинского контроля за работающими в течение рабочей смены.
В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха следует поддерживать на уровне 24 — 25 °C. Это условие необходимо соблюдать, чтобы избежать охлаждения организма вследствие большого перепада температур (поверхность тела — окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота.
В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости.
В случае уменьшения продолжительности ежедневной работы (смены) оплата труда работников за время, на которое уменьшено рабочее время, может производиться в соответствии с частью 2 статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада, должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Кроме того, с учетом прогнозов метеослужб может быть рекомендовано предоставление по соглашению между работодателем и работником краткосрочных ежегодных оплачиваемых отпусков вне графика.
С рекомендациями Роспотребнадзора для работающих в условиях повышенных температур воздуха можно ознакомиться по ссылке: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=32420
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!