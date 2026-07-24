Как сохраняют краснокнижных: рассказали представители "Роснефти" и ученые Самарской Луки

В Самаре состоялась итоговая пресс-конференция, посвященная масштабному природоохранному проекту, который на протяжении четырех лет помогает сохранять популяцию краснокнижного орлана-белохвоста на территории национального парка "Самарская Лука".
Проект, стартовавший в 2023 году, объединил научные исследования, практические меры охраны и масштабную просветительскую работу. На средства гранта была закуплена современная фото- и видеоаппаратура для дистанционного наблюдения за птицами — это позволило ученым изучать поведение орланов, не нарушая их привычного уклада и не подвергая пернатых стрессу.
Орлан-белохвост — хищная птица из семейства ястребиных. Длина тела: от 70 до 90 см, размах крыльев — от 200 до 230 см, масса — от 4 до 7 кг. Гнезда орланов могут достигать трех метров в ширину и весить до 500 килограммов, располагаясь на высоте 15–25 метров — примерно, как восьмиэтажный дом.
В первый год специалисты обследовали территорию Самарской Луки и зафиксировали шесть гнездовий, где появились птенцы. В 2024 году мониторинг продолжился: ученые прошли более 180 километров по Самарской Луке. С помощью видеокамер удалось заметить, что в некоторых гнездах выкармливается по два, а в одном случае — даже три птенца.
Кроме того, орнитологи обнаружили четыре новые пары хищников, что позволило пересмотреть прогнозы по росту численности. "Всего в Самарской области сейчас обитает около 200 орланов-белохвостов. Из них 10 пар постоянно гнездятся на Самарской Луке, а к августу этого года ученые ожидают пополнение еще на 20 молодых особей", — отметила Оксана Назаренко, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью — пресс-секретарь АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".
Важной составляющей проекта стала организация особого охранного режима на выявленных гнездовых участках: доступ туристов в эти зоны был ограничен, а туристические потоки оптимизированы, чтобы минимизировать беспокойство редких птиц.
В этом году значительное внимание в рамках проекта уделялось просветительской деятельности, ориентированной прежде всего на молодежную аудиторию. Для школьников средних классов был издан иллюстрированный атлас‑буклет "Орлан‑белохвост — крылатый символ Самарской Луки", в доступной и образной форме рассказывающий о повадках птицы, ее роли в экосистеме и правилах поведения в местах гнездования.
Авторы издания стремились вызвать у детей симпатию и уважение к этому виду, раскрывая не только об общедоступных фактах, но и о его уникальных особенностях, например, "семейных" качествах: орланы — однолюбы, образующие пару на всю жизнь, заботливые родители, которые могут позволять птенцам оставаться на своей территории до трех лет.
Помимо атласа, создана передвижная выставка с таким же названием. В лагере "Жигулевский Артек" ее увидели более 600 детей, а до конца года выставку покажут в большинстве городов Самарской области.
Представители предприятий ПАО "Роснефть" подчеркнули, что поддержка природоохранных инициатив — неотъемлемая часть корпоративной культуры компании. К слову, в разных регионах России "Роснефть" содействует сохранению таких редких видов, как белый медведь, амурский тигр, атлантический морж и белая чайка, а в Самарской области объектом изучения стал орлан‑белохвост, занесенный в Международную, Российскую и областную Красные книги.
Ученые отмечают особую экологическую роль орлана‑белохвоста: эту птицу нередко называют "крылатым санитаром", поскольку она поедает больную и снулую рыбу, тем самым поддерживая биологическое равновесие в водоемах. Орлан высматривает добычу с высоты и пикирует на нее, чтобы схватить острыми когтями. Его рацион включает также сусликов, сурков, зайцев, полевок, ондатр, чаек, гусей, лысух и куропаток, причем чаще всего он ловит старых и больных животных. При этом главной угрозой для вида остается деятельность человека — браконьерство, вырубка деревьев, пригодных для гнездования, и даже простое присутствие людей вблизи гнезд.
Кандидат биологических наук и научный сотрудник нацпарка Евгений Быков обратил внимание на уникальные особенности поведения орланов: воздушные "танцы" пар, когда птицы касаются друг друга когтями или даже сцепляются ими в полете, многолетнее проживание на одной территории, постоянное обустройство и надстройка гнезд, а также длительную связь с потомством. Он также напомнил, что ранее орлан‑белохвост считался на Самарской Луке перелетным видом, но после строительства Жигулевской ГЭС вода возле плотины перестала замерзать, здесь можно найти пищу даже зимой, и орлан превратился в оседлого жителя.
"Эти уникальные детали помогают лучше понять, насколько хрупким является баланс, позволяющий редким видам выживать в условиях соседства с человеком, и почему любые усилия по их сохранению должны быть комплексными и долгосрочными", — отметил Евгений.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!