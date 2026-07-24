Как сохраняют краснокнижных: рассказали представители "Роснефти" и ученые Самарской Луки

В Самаре состоялась итоговая пресс-конференция, посвященная масштабному природоохранному проекту, который на протяжении четырех лет помогает сохранять популяцию краснокнижного орлана-белохвоста на территории национального парка "Самарская Лука".

Проект, стартовавший в 2023 году, объединил научные исследования, практические меры охраны и масштабную просветительскую работу. На средства гранта была закуплена современная фото- и видеоаппаратура для дистанционного наблюдения за птицами — это позволило ученым изучать поведение орланов, не нарушая их привычного уклада и не подвергая пернатых стрессу.

Орлан-белохвост — хищная птица из семейства ястребиных. Длина тела: от 70 до 90 см, размах крыльев — от 200 до 230 см, масса — от 4 до 7 кг. Гнезда орланов могут достигать трех метров в ширину и весить до 500 килограммов, располагаясь на высоте 15–25 метров — примерно, как восьмиэтажный дом.

В первый год специалисты обследовали территорию Самарской Луки и зафиксировали шесть гнездовий, где появились птенцы. В 2024 году мониторинг продолжился: ученые прошли более 180 километров по Самарской Луке. С помощью видеокамер удалось заметить, что в некоторых гнездах выкармливается по два, а в одном случае — даже три птенца.

Кроме того, орнитологи обнаружили четыре новые пары хищников, что позволило пересмотреть прогнозы по росту численности. "Всего в Самарской области сейчас обитает около 200 орланов-белохвостов. Из них 10 пар постоянно гнездятся на Самарской Луке, а к августу этого года ученые ожидают пополнение еще на 20 молодых особей", — отметила Оксана Назаренко, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью — пресс-секретарь АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

Важной составляющей проекта стала организация особого охранного режима на выявленных гнездовых участках: доступ туристов в эти зоны был ограничен, а туристические потоки оптимизированы, чтобы минимизировать беспокойство редких птиц.

В этом году значительное внимание в рамках проекта уделялось просветительской деятельности, ориентированной прежде всего на молодежную аудиторию. Для школьников средних классов был издан иллюстрированный атлас‑буклет "Орлан‑белохвост — крылатый символ Самарской Луки", в доступной и образной форме рассказывающий о повадках птицы, ее роли в экосистеме и правилах поведения в местах гнездования.

Авторы издания стремились вызвать у детей симпатию и уважение к этому виду, раскрывая не только об общедоступных фактах, но и о его уникальных особенностях, например, "семейных" качествах: орланы — однолюбы, образующие пару на всю жизнь, заботливые родители, которые могут позволять птенцам оставаться на своей территории до трех лет.

Помимо атласа, создана передвижная выставка с таким же названием. В лагере "Жигулевский Артек" ее увидели более 600 детей, а до конца года выставку покажут в большинстве городов Самарской области.

Представители предприятий ПАО "Роснефть" подчеркнули, что поддержка природоохранных инициатив — неотъемлемая часть корпоративной культуры компании. К слову, в разных регионах России "Роснефть" содействует сохранению таких редких видов, как белый медведь, амурский тигр, атлантический морж и белая чайка, а в Самарской области объектом изучения стал орлан‑белохвост, занесенный в Международную, Российскую и областную Красные книги.

Ученые отмечают особую экологическую роль орлана‑белохвоста: эту птицу нередко называют "крылатым санитаром", поскольку она поедает больную и снулую рыбу, тем самым поддерживая биологическое равновесие в водоемах. Орлан высматривает добычу с высоты и пикирует на нее, чтобы схватить острыми когтями. Его рацион включает также сусликов, сурков, зайцев, полевок, ондатр, чаек, гусей, лысух и куропаток, причем чаще всего он ловит старых и больных животных. При этом главной угрозой для вида остается деятельность человека — браконьерство, вырубка деревьев, пригодных для гнездования, и даже простое присутствие людей вблизи гнезд.

Кандидат биологических наук и научный сотрудник нацпарка Евгений Быков обратил внимание на уникальные особенности поведения орланов: воздушные "танцы" пар, когда птицы касаются друг друга когтями или даже сцепляются ими в полете, многолетнее проживание на одной территории, постоянное обустройство и надстройка гнезд, а также длительную связь с потомством. Он также напомнил, что ранее орлан‑белохвост считался на Самарской Луке перелетным видом, но после строительства Жигулевской ГЭС вода возле плотины перестала замерзать, здесь можно найти пищу даже зимой, и орлан превратился в оседлого жителя.

"Эти уникальные детали помогают лучше понять, насколько хрупким является баланс, позволяющий редким видам выживать в условиях соседства с человеком, и почему любые усилия по их сохранению должны быть комплексными и долгосрочными", — отметил Евгений.